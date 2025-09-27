अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

बीएसएनएल का स्मार्ट स्वदेशी 4जी नेटवर्क 26,700 गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा

Sep 27, 2025, 09:44 AM

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शनिवार को भारत टेलीकॉम स्टैक को लॉन्च किया। यह नेटवर्क पहली बार 26,700 से अधिक गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। बीएसएनएल द्वारा लॉन्च यह नेटवर्क एक आधुनिक और सुरक्षित समाधान है, जिसे पूरी तरह से देश में ही डेवलप किया गया है।

इस नेटवर्क को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) और तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है।

इस लॉन्च के साथ भारत दुनिया का पांचवां देश बन गया है, जिसने 4जी और उससे आगे की टेक्नोलॉजी के लिए स्वदेशी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक बनाया है।

टीसीएस ने एक बयान में कहा, "एक मिशन मोड प्रोग्राम के रूप में टीसीएस ने डेटा सेंटर स्थापित कर सी-डीओटी के ईपीसी कोर एप्लिकेशन, 100,000 साइटों पर तेजस के बेस स्टेशन और रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल और चालू कर और 24x7 रियल-टाइम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए टीसीएस के कॉग्निटिव नेटवर्क ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

अब 2.2 करोड़ से अधिक नागरिकों को किफायती दरों पर 4जी डेटा मिलेगा। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट फार्मिंग टूल और 24x7 टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

बीएसएनएल के सीएमडी ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा, "आज, हम राष्ट्रीय गौरव के लिए एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। टीसीएस, तेजस नेटवर्क्स और सी-डीओटी के सहयोग से बनाया गया हमारा स्वदेशी 4जी नेटवर्क का देश भर में रोलआउट आत्मनिर्भर भारत की एक शानदार घोषणा है।"

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से जुड़े और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

टीसीएस में टेलीकॉम स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव के सलाहकार और तेजस नेटवर्क्स के चेयरमैन एन. गणपति सुब्रमण्यम ने कहा, "हमें गर्व है कि हमने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया है, जिन्होंने एक व्यापक, भरोसेमंद और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने योग्य टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक विकसित किया है। बीएसएनएल में इसका सफल कार्यान्वयन देश के सभी कोनों तक एक शक्तिशाली डेटा और वॉयस नेटवर्क के लाभ पहुंचाने में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है।"

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा के साथ शामिल होने का मुझे गर्व है। पीएम मोदी ने देश को पूरी तरह स्वदेशी 4जी टेक्नोलॉजी और 97,500 से अधिक स्वदेशी 4जी टावर समर्पित किए।"

उन्होंने आगे कहा, "बीएसएनल की 25 साल की शानदार यात्रा में इस सुनहरे पड़ाव का हिस्सा बनना गर्व की बात थी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारत भर में 97,500 से अधिक टेलीकॉम टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बने हैं।"

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इससे दूर-दराज के गांवों, सीमावर्ती इलाकों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे हर नागरिक को 100 प्रतिशत 4जी कवरेज मिलेगा, समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा और लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा।

