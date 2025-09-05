बाबा रामदेव ने जीएसटी दरों में बदलाव पर की पीएम मोदी की सराहना, कहा- इस फैसले से बढ़ेगा उत्पादन

हरिद्वार, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के जीवन में नई उम्मीद जगाने वाला है।

हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। आम लोगों की सेविंग बढ़ेगी और वे अपनी जरूरत की और भी चीजें आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।

बाबा रामदेव ने खास तौर पर इस पर खुशी जताई कि रोजाना इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और बिस्किट पर पहले 12 से 18 प्रतिशत तक जीएसटी था, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। घी और बटर जैसी डेयरी उत्पादों पर जीएसटी घटाकर शून्य से 5 प्रतिशत तक किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि तंबाकू और शराब जैसे जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, उनको 40 प्रतिशत के स्लैब में डाला गया है।

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह भारत दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री का 'विकसित भारत' का जो सपना है, उस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम विश्व की आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने में भी समर्थ हो पाएंगे। इसे चाहे ग्राहकों के हिसाब से देखें या अर्थव्यवस्था की गति को और ज्यादा तीव्रता प्रदान करने की दृष्टि से देखें या वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के परिपेक्ष्य में देखें, ये सारे कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं।

बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार के साथ मजबूती से खड़ी है और घोषणा करती है कि वह माताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी मां का अपमान हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मेरा मानना ​​है कि विपक्ष ने आत्मघाती कदम उठाया है। सभी राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसी असंवेदनशीलता कभी नहीं दिखाई जानी चाहिए।

--आईएएनएस

डीसीएच/वीसी