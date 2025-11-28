अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Banking Connect App : 'बैंकिंग कनेक्ट' के लॉन्च से हाई-वैल्यू लेनदेन करने वाले लोगों को फायदा होगा: एनपीसीआई भारत बिलपे

बैंकिंग कनेक्ट ऐप से हाई-वैल्यू डिजिटल पेमेंट अब और आसान
Nov 28, 2025, 04:12 AM
नई दिल्ली: 'बैंकिंग कनेक्ट' के लॉन्च से हाई-वैल्यू डिजिटल लेनदेन जैसे टैक्स का भुगतान, इंश्योरेंस और अन्य बड़े भुगतान करने वाले लोगों को फायदा होगा। यह बयान एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एबीबीएल) की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नूपुर चतुर्वेदी की ओर से गुरुवार को दिया गया।

बैंकिंग कनेक्ट ऐप के लॉन्च के बाद समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति जो बड़े पेमेंट जैसे कॉलेज फीस, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करते हैं, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना काफी आसान होगा।

चतुर्वेदी ने कहा कि फिलहाल लोगों को बड़े लेनदेन करने के लिए आईडी, पासवर्ड और अन्य चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जो कि काफी असुविधाजनक होता है। अब वे आसानी से अपने फोन पर एप्लिकेशन का इस्तेमाल सुरक्षित ढंग से कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह ऐप एक भुगतान और निपटान प्रणाली है जिसे औपचारिक रूप से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2025 के दौरान पेश और लॉन्च किया गया था।

चतुर्वेदी के अनुसार, नेट-बैंकिंग वह भुगतान प्रणाली है जिसे आरबीआई वर्षों से पुनर्व्यवस्थित करना चाहता था, और अब इसमें बैकिंग कनेक्ट के जरिए बड़ा बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, "अगर आप समय में पीछे जाएं और आरबीआई के भुगतान विजन 2025 को देखें, तो यह उन भुगतान प्रणालियों में से एक थी जो खंडित थी, और आरबीआई एक सेंट्रल स्विच के साथ इसे फिर से व्यवस्थित करना चाहता था।"

इस ऐप को एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें नेट बैंकिंग की अपनी स्वयं की संचालन मानक प्रणाली है, जो पहले से ही मौजूद है, और इसमें हर महीने 300 मिलियन लेनदेन हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में इस समय 8 करोड़ से ज्यादा ग्राहक नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं। आने वाले समय में इसमें तेजी से इजाफा होने जा रहा है।

पिछले महीने की शुरुआत में, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने जीएफएफ 2025 में तीन प्रमुख डिजिटल पेमेंट इनोवेशन—यूपीआई मल्टी-सिग्नेटरी, यूपीआई लाइट के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए चश्मे और भारत कनेक्ट पर विदेशी मुद्रा के लॉन्च की घोषणा की थी।

--आईएएनएस

 

 

