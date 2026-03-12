अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अदाणी टोटल गैस के शेयर में 20 प्रतिशत की उछाल, अन्य गैस कंपनियों के स्टॉक्स भी चढ़े

Mar 12, 2026, 04:40 AM

अहमदाबाद, 11 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के चलते पिछले दिन की तेजी के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली और घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क लाल निशान में बंद हुए। इस बीच, देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर बढ़ते संकट के बावजूद अदाणी टोटल गैस के शेयर करीब 20 प्रतिशत उछलकर अपर सर्किट पर पहुंच गए। इस दौरान एनएसई पर कंपनी के शेयर 566.90 रुपए पर बंद हुए।

कंपनी के शेयरों में यह तेज बढ़त उस घोषणा के बाद देखने को मिली, जिसमें कहा गया कि सरकार के हालिया आदेश के तहत घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है।

इस दौरान कंपनी के शेयरों में भारी ट्रेडिंग भी देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई पर कुल 1.64 करोड़ से अधिक शेयरों का कारोबार हुआ, जो सामान्य से करीब 20 गुना ज्यादा रहा।

अदाणी टोटल गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काम करती है और घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा वाहन उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है।

बाजार में गिरावट के बावजूद अन्य गैस कंपनियों के शेयरों में भी इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान तेजी देखने को मिली।

गुजरात गैस का शेयर लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 420 रुपए तक पहुंच गया और कारोबार के अंत में 3.96 प्रतिशत बढ़कर 390 रुपए पर बंद हुआ।

इसके अलावा, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल (इंडिया), इंद्रप्रस्थ गैस (आईजीएल) और महानगर गैस (एमजीएल) के शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली और ये करीब 2 प्रतिशत तक बढ़कर बंद हुए।

अदाणी टोटल गैस अपने मुख्य कारोबार के अलावा बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोमास, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन-एनरिच्ड सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन से जुड़े व्यवसायों में भी संभावनाएं तलाश रही है।

कंपनी ने एक नियामकीय फाइलिंग में बताया कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण उसके कुछ गैस आपूर्तिकर्ताओं ने सप्लाई कम कर दी है।

इससे कंपनी के लिए कुछ औद्योगिक ग्राहकों को गैस उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है।

कंपनी ने कहा कि वह सरकार के त्वरित फैसले की सराहना करती है, जिसमें घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, "सरकार द्वारा इस आदेश को जल्द जारी करने और घरेलू पीएनजी व सीएनजी ग्राहकों के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देने के प्रयासों की हम सराहना करते हैं।"

