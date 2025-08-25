अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अदाणी पावर लिमिटेड को झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव में 'चेंज मेकर अवॉर्ड'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 07:35 AM

रांची, 24 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी पावर लिमिटेड को झारखंड के गोड्डा जिले में उत्कृष्ट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के लिए 'चेंज मेकर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान रांची में आयोजित दो दिवसीय झारखंड 'सीएसआर कॉन्क्लेव- 2025' के दौरान प्रदान किया गया।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने समारोह में अदाणी पावर लिमिटेड के सीएसआर हेड संतोष सिंह को यह अवॉर्ड सौंपा। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न कॉरपोरेट समूहों के प्रतिनिधि और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव में कॉरपोरेट जगत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े वक्ताओं ने अपने विचार रखे और झारखंड में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्योरा साझा किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत और समाज के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना था, ताकि सतत विकास के लक्ष्य पूरे किए जा सकें।

अदाणी पावर लिमिटेड को यह सम्मान विशेष रूप से गोड्डा में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तीकरण, पोषण सुधार और कोविड-19 टीकाकरण जैसे क्षेत्रों में किए गए योगदान के लिए दिया गया।

कंपनी ने इन पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और जीवन स्तर सुधारने में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद अदाणी पावर लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह उपलब्धि गोड्डा की जनता के सहयोग और विश्वास की देन है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले समय में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाते हुए स्थानीय समुदायों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना है।

झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव को राज्य में उद्योग और समाज के बीच जुड़ाव की अहम कड़ी माना जा रहा है, जहां विभिन्न कंपनियों की पहलों ने यह संदेश दिया कि सतत और समावेशी विकास के लिए साझेदारी ही सबसे प्रभावी रास्ता है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...