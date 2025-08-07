अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अदाणी पावर 3 अरब डॉलर के निवेश से बिहार में बनाएगी 2,400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट

Dainik Hawk
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 10:51 AM

अहमदाबाद, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी पावर को गुरुवार को बिहार में 3 अरब डॉलर के निवेश से 2,400 मेगावाट क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट बनाने और संचालित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) प्राप्त हुआ।

भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी को बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) को 2,274 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की बोली जीती थी। यह प्रोजेक्ट बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में विकसित किया जाएगा।

टेंडर प्रक्रिया में अदाणी पावर की बोली सबसे कम थी, जिसके तहत 6.075 रुपए प्रति किलोवाट घंटा पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी 800*3 मेगावाट के तीन अल्ट्र-सुपरक्रिटिकल ग्रीनफील्ड पावर प्लांट तैयार करेगी। इनका निर्माण डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, स्वामित्व और ओपरेट (डीबीएफओओ) मॉडल के आधार पर किया जाएगा।

पहली इकाई नियत तिथि से 48 महीनों के भीतर और अंतिम इकाई नियत तिथि से 60 महीनों के भीतर चालू की जाएगी।

अदाणी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.बी. ख्यालिया ने कहा, "हमें बिहार में 2,400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के विकास और संचालन के लिए बोली जीतने पर खुशी है। हम 3 अरब डॉलर के निवेश से एक नया ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित करेंगे, जिससे राज्य में औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।"

उन्होंने कहा, "हमारा प्लांट एक उन्नत, कम उत्सर्जन वाला अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्लांट होगा और राज्य को विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करेगा।"

इस प्रोजेक्ट से निर्माण प्रक्रिया के दौरान 10,000-12,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है और संचालन शुरू होने पर 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस प्लांट को केंद्र सरकार की शक्ति नीति के तहत आवंटित कोयला लिंकेज से ईंधन मिलेगा।

कंपनी ने कहा कि उसे समय पर एलओए (लेटर ऑफ अवार्ड) मिलने की उम्मीद है और उसके बाद, राज्य की बिजली कंपनियों के साथ बिजली आपूर्ति समझौता (पीएसए) किया जाएगा।

अदाणी पावर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल उत्पादक कंपनी है। कंपनी की स्थापित थर्मल पावर क्षमता 18,110 मेगावाट है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में 12 बिजली प्लांट में फैली हुई है, इसके अलावा गुजरात में 40 मेगावाट का एक सोरल एनर्जी प्लांट भी है।

