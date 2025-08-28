अदाणी पोर्टफोलियो का ईबीआईटीडीए पहली बार 90,000 करोड़ रुपए के पार

अहमदाबाद, 28 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी समूह ने गुरुवार को बताया कि 12 महीनों के आधार पर अदाणी पोर्टफोलियो का ईबीआईटीडीए पहली बार 90,572 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी के साथ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही का ईबीआईटीडीए भी 23,793 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस (अदाणी एंटरप्राइजेज के तहत यूटीलिटी, ट्रांसपोर्ट और इनक्यूबेटिंग इंफ्रा बिजनेस) का वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कुल ईबीआईटीडीए में 87 प्रतिशत का योगदान रहा।

अदाणी समूह ने एक बयान में कहा, "इन्क्यूबेटिंग इंफ्रा एसेट्स (एयरपोर्ट, सोलर एंड विंड मैन्युफैक्चरिंग और रोड) पहली बार 10,000 करोड़ रुपए के ईबीआईटीडीए को पार कर गए।"

इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय इनक्यूबेटिंग बिजनेस (विशेषकर एईएल के अंतर्गत एयरपोर्ट्स) में सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ-साथ अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अंबुजा सीमेंट्स को जाता है।

ऋण के संदर्भ में, पोर्टफोलियो-लेवल लीवरेज वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक बना हुआ है, जो शुद्ध ऋण से ईबीआईटीडीए का 2.6 गुना है, जबकि कैश में 53,843 करोड़ रुपए की हाई-लिक्विडिटी बनी हुई है।

कंपनी ने कहा कि उनके पास कम से कम अगले 21 महीनों के लिए डेट सर्विसिंग को कवर करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है, जो ग्रॉस डेट का 19 प्रतिशत है।

जून में क्रेडिट प्रोफाइल और भी अधिक मजबूत हो गई है, जिसमें रन-रेट ईबीआईटीडीए (99,561 करोड़ रुपए) का 87 प्रतिशत अब 'एए-' और उससे ऊपर की घरेलू रेटिंग वाली परिसंपत्तियों से उत्पन्न हुआ है।

समूह ने बताया, "अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अदाणी सीमेंट्स (अंबुजा) लगातार दोहरे अंकों में ईबीआईटीडीए वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। पोर्टफोलियो कंपनियों में कम से कम अगले 12 महीनों के लिए ऋण सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखी गई है।"

कंपनी ने आगे बताया कि परिचालन से धन प्रवाह या कर पश्चात नकदी रिकॉर्ड 66,527 करोड़ रुपए पर थी और परिसंपत्ति आधार 6.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2025 में 1.26 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि है।

शुद्ध ऋण ईबीआईटीडीए का 2.6 गुना था, जो बड़ी वैश्विक इन्फ्रा कंपनियों में सबसे कम है।

अदाणी एंटरप्राइजेज (एईएल) के इनक्यूबेटेड व्यवसाय उच्च विकास पथ पर हैं। अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) ने भारत के पहले ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। आठ निर्माणाधीन परियोजनाओं में से सात 70 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी हैं (गंगा एक्सप्रेसवे सहित)।

अदाणी ग्रीन एनर्जी (एजीईएल) की परिचालन क्षमता सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 15,816 मेगावाट हो गई है, जिसमें 3,763 मेगावाट सोलर, 585 मेगावाट विंड पावर प्लांट और 534 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्लांट शामिल हैं।

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (एईएसएल) को एक नई ट्रांसमिशन परियोजना डब्ल्यूआरएनईएस तालेगांव लाइन मिली है, जिससे निर्माणाधीन ऑर्डर बुक 59,304 करोड़ रुपए की हो गई है।

अदाणी पोर्ट्स का वॉल्यूम वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 121 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

--आईएएनएस

