अदाणी इंटरनेशनल स्कूल ने भारत में खेल उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित करने के लिए आईएसएसओ के साथ की साझेदारी

अहमदाबाद, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (आईएसएसओ) ने गुरुवार को अदाणी इंटरनेशनल स्कूल के साथ साझेदारी का ऐलान किया। इसका उद्देश्य देश में वैश्विक स्तर के स्कूल में स्पोर्ट्स एजुकेशन फ्रेमवर्क को बढ़ाना है।

अदाणी इंटरनेशनल स्कूल की प्रमोटर नम्रता अदाणी, जो अब आईएसएसओ के सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गई हैं, इस पहल को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही हैं, जिससे इसके विजन और दीर्घकालिक लक्ष्यों को आकार दिया जा सके।

आईएसएसओ में डायरेक्टर आकांक्षा थापक ने कहा, "खेलों के माध्यम से युवा सशक्तीकरण के हमारे साझा दृष्टिकोण के तहत, हमें नम्रता अदाणी और अदाणी समूह का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। वर्षों से आईएसएसओ ने अंतरराष्ट्रीय स्कूली छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धी खेलों के माध्यम से जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग तैयार किया है।"

थापक ने कहा, "अदाणी के नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, यह सहयोग हमारे द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। साथ मिलकर, हम खेल जगत की संभावनाओं को और बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के हजारों युवा एथलीटों को प्रेरित करने के लिए तत्पर हैं।"

समग्र छात्र विकास के लिए प्रतिबद्ध एक प्रगतिशील संस्थान के रूप में, अदाणी इंटरनेशनल स्कूल खेल अवसंरचना के विस्तार, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने और वैश्विक आयोजनों में भागीदारी को बढ़ावा देने में आईएसएसओ का सहयोग करेगा। शैक्षणिक उत्कृष्टता को शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर स्कूल का जोर, समग्र छात्र-एथलीटों को विकसित करने के आईएसएसओ के मिशन का पूरक है।

अदाणी समूह की नम्रता अदाणी ने एक बयान में कहा, "हम भारत के शैक्षिक और खेल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं।"

उन्होंने कहा, "इस सहयोग के माध्यम से, हमारा लक्ष्य समावेशी, भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाना है, जहां छात्रों को कक्षा और खेल के मैदान, दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए। भारत में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के लिए एक संरचित, विश्व स्तर पर मानकीकृत खेल संस्कृति स्थापित करने में आईएसएसओ का सहयोग करना हमारे लिए सम्मान की बात है।"

2017 में स्थापित आईएसएसओ भारत का एकमात्र समर्पित खेल निकाय है जो अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों के लिए समर्पित है और अंतरराष्ट्रीय बैकलॉरिएट (आईबी), कैम्ब्रिज, एडएक्सेल, अमेरिका स्थित नेशनल स्कूल बोर्ड्स एसोसिएशन (एनएसबीए) जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बोर्डों से संबद्ध है।

--आईएएनएस

एबीएस/