अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन ने 'उत्थान' शिविर के माध्यम से बीएमसी के छात्रों को रियल-लाइफ लर्निंग प्रदान की

मुंबई, 27 मई (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन ने बीएमसी स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित बहु-दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर के सफल समापन की घोषणा की। यह शिविर 'उत्थान' नामक सीएसआर पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसे क्लासरूम एजुकेशन को रियल-लाइफ बिजनेस अनुभव के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया था।

यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य बच्चों की अकादमिक अवधारणाओं को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ने में मदद करते हुए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (एफएलएन) को मजबूत करना था।

आयोजकों के अनुसार, इस शिविर में आनंददायक शिक्षण विधियों को विभिन्न व्यवसायों के व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ा गया, जिससे छात्रों को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली कि कक्षा में हासिल की गई शिक्षा को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाता है।

शिविर का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित था, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों को कौशल-आधारित व्यवसायों के साथ एकीकृत किया गया था।

"हर बच्चे के पास एक कहानी है जिसे प्रेरित किया जा सकता है" शीर्षक वाले एक सत्र में छात्रों को "न्यूजरूम एक्सप्लोरर" में बदल दिया गया, जहां उन्होंने समाचार पत्र पढ़े, शब्दों, संख्याओं, तिथियों और कीमतों की पहचान की, शीर्षक बनाए और छोटी रिपोर्टें लिखीं।

इस गतिविधि को मोची जैसे पेशेवरों के साथ बातचीत के माध्यम से पूरक बनाया गया, जिससे बच्चों को श्रम की गरिमा और कुशल व्यवसायों के महत्व को समझने में मदद मिली।

"माप का जादू" और "बाजार के उस्ताद" जैसी गणित-आधारित गतिविधियों ने बच्चों को वस्तुओं को मापने, मात्राओं की तुलना करने और नकली खरीद-बिक्री अभ्यासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

छात्रों ने बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन और सब्जी विक्रेताओं के साथ भी बातचीत की ताकि वे समझ सकें कि गणितीय अवधारणाओं का उपयोग रोजमर्रा के व्यवसायों में कैसे किया जाता है।

शिविर ने कहानी निर्माण, पठन मंडलियों, पोस्टर बनाने और सार्वजनिक भाषण गतिविधियों के माध्यम से साक्षरता, रचनात्मकता और संचार कौशल को और बढ़ावा दिया।

दर्जी, लोहार, प्लंबर और नर्सों के साथ व्यावसायिक सत्रों ने छात्रों को शिल्प कौशल, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सेवा से संबंधित विचारों से परिचित कराया।

समापन सत्रों में छात्रों में समस्या-समाधान क्षमता, तार्किक सोच, टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मालवानी पश्चिम स्थित महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड (एमएचबी) हिंदी तृतीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवशंकर आर. तिवारी ने कहा कि इस पहल ने दिखाया कि वास्तविक जीवन कौशल और व्यवसायों से जोड़कर कक्षा शिक्षण को कितना अधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "इस शिविर ने हमें दिखाया है कि बच्चों को वास्तविक जीवन कौशल से परिचित कराने पर कक्षा शिक्षण कैसे रूपांतरित हो सकता है। हमारे छात्रों ने न केवल पढ़ने और गणित में सुधार किया बल्कि विभिन्न व्यवसायों के प्रति आत्मविश्वास और सम्मान भी विकसित किया। यह समग्र शिक्षा का एक सच्चा उदाहरण है।"

मालवानी पूर्व स्थित एमएचबी हिंदी तृतीय विद्यालय की एक छात्रा की अभिभावक पूजा भाईशंकर भट्ट ने कहा कि शिविर में भाग लेने के बाद उन्होंने अपनी बच्ची में महत्वपूर्ण बदलाव देखे।

उन्होंने कहा, "अब वह घर पर अखबार पढ़ती है और बाजार में माप-तोल के बारे में जो कुछ सीखा है, उसे समझाती है। शिविर ने सीखने को आनंददायक और व्यावहारिक बना दिया है।"

मालवानी पश्चिम स्थित एमएचबी विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा एराम जावेद शेख ने कहा कि गतिविधियों ने सीखने को आनंददायक और संवादात्मक बना दिया।

छात्र ने कहा,“मुझे वो गतिविधि बहुत पसंद आई जिसमें हम रिपोर्टर बने और अपनी खुद की हेडलाइन लिखीं। बढ़ई और दर्जी से मिलना भी मजेदार था क्योंकि हमने देखा कि वे अपने काम में गणित और पढ़ने का इस्तेमाल कैसे करते हैं।”

अदाणी समूह के एक प्रतिनिधि ने कहा कि यह पहल संगठन के इस विश्वास को दर्शाती है कि शिक्षा तब अधिक सार्थक हो जाती है जब बच्चे सीखने को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ पाते हैं।

--आईएएनएस

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