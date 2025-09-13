अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मुंबई में नवरात्रि और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए आवासीय दरों पर बिजली की पेशकश की

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने शुक्रवार को नवरात्रि और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए आवासीय दर पर अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया।

इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि उत्सव के दौरान शहर भर के पंडालों को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध हो सके।

सुरक्षा और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, यह सरलीकृत प्रक्रिया आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर कनेक्शन सुनिश्चित करती है।

आयोजक अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाकर और अस्थायी आपूर्ति के लिए 'नया कनेक्शन' अनुभाग पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रवक्ता ने कहा, “मुंबई नवरात्रि और दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहा है। हम इन उत्सवों के दौरान निर्बाध बिजली के महत्व को समझते हैं। पिछले साल, हमने शहर भर में 647 से ज्यादा दुर्गा पूजा/नवरात्रि पंडालों को सफलतापूर्वक निरंतर बिजली प्रदान की थी।”

उन्होंने आगे कहा, "इस साल, हमने और भी तेजी से कनेक्शन जारी करने और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन को मज़बूत किया है।"

सुरक्षा और जवाबदेही को और बेहतर बनाने के लिए, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने उत्सव के दौरान किसी भी अप्रत्याशित समस्या का समाधान करने के लिए एक सुस्पष्ट पुनर्स्थापन योजना के साथ एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम भी तैनात की है।

कंपनी ने एक सुरक्षा सलाह भी जारी की है जिसमें सभी पंडालों से केवल लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदारों से ही वायरिंग सेवाएं लेने और श्रद्धालुओं और स्वयंसेवकों को बिजली के खतरों से बचाने के लिए अनिवार्य रूप से रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) लगाने का आग्रह किया गया है।

सुरक्षा, विश्वसनीयता और बिजली की सुगम पहुंच को प्राथमिकता देते हुए, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए क्या करें और क्या न करें, इसकी भी जानकारी दी है।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने कनेक्शन के लिए मानक तारों और स्विचों का उपयोग करने और मीटर केबिन में केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश देने का आग्रह किया।

इसके अलावा, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मीटर केबिन तक उचित पहुंच और एक्सटेंशन के लिए तीन-पिन प्लग का उपयोग करने की अपील की है।

कंपनी ने कहा, "कनेक्टेड लोड स्वीकृत लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वीकृत लोड के अनुसार मानक क्षमता वाले तार, आरसीसीबी का उपयोग करें। यदि बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो जनरेटर और न्यूट्रल की बॉडी को ठीक से अर्थ किया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, "मीटर केबिन के पास संचालन संबंधी जानकारी वाला एक अग्निशामक यंत्र रखा जाना चाहिए। मीटर केबिन के पास खतरे का बोर्ड लगाया जाना चाहिए। मीटर केबिन में उचित अर्थिंग होनी चाहिए।"

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने अनधिकृत एक्सटेंशन या सीधी आपूर्ति का उपयोग करने, तारों में कोई जोड़ बनाने, मीटर केबिन के प्रवेश द्वार पर बाधाएं डालने और स्वीकृत लोड से अधिक लोड का उपयोग न करने की भी सलाह दी।

कंपनी ने कहा, "फ्लड लाइट, पेडेस्टल पंखे और इंसुलेटेड जोड़ लोगों की पहुंच से बाहर होने चाहिए। मीटर केबिन में और उसके आस-पास खतरनाक सामग्री रखने से बचें।"

इस वर्ष की शुरुआत में, गणपति उत्सव के दौरान, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने गणपति पंडालों को लगभग 950 अस्थायी कनेक्शन जारी किए और 15 बीएमसी वार्डों में 167 भगवान गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर 2,571 से अधिक फ्लडलाइट्स लगाईं, जिससे भक्तों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक अनुभव सुनिश्चित हुआ।

