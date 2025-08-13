अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने बीएमसी के साथ मुंबई में गणेश पंडालों की विद्युत सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया

Aug 13, 2025, 07:27 AM

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। गणेश चतुर्थी के त्योहार को देखते हुए, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मंगलवार को कहा कि वह पूरी मुंबई में गणेश मंडल स्वयंसेवकों के लिए आवश्यक विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है।

इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान आपातकालीन तैयारियों में सुधार लाना और संभावित विद्युत खतरों को कम करना है।

इस प्रयास के तहत अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के सेफ्टी ऑफिसर्स और बीएमसी आपदा प्रबंधन विभाग पूरे मुंबई में गणेश मंडल स्वयंसेवकों के लिए "फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम" की एक सीरीज में भाग ले रहे हैं।

आगामी सत्र खार, सांताक्रूज, चेंबूर, दहिसर और बोरीवली जैसे स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों के दौरान, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के विशेषज्ञ विद्युत सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और स्वयंसेवकों को व्यावहारिक कौशल प्रदान करेंगे।

30 मिनट के सत्रों के दौरान, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।

इनमें एक्सकैवेशन सेफ्टी, उचित भार आवश्यकताओं की गणना, सही आकार और श्रेणी के उपकरणों का उपयोग, मौसमरोधी विद्युत सामग्री का चयन, वितरण कंपनी के कनेक्शनों के लिए उचित अनुप्रयोग, अस्थायी विद्युत स्थापना दिशानिर्देश, बारिश या गीली परिस्थितियों के लिए सावधानियां, सुरक्षित वायरिंग सिस्टम, और जनता और स्वयंसेवकों दोनों के लिए समग्र आपातकालीन और प्रकाश सुरक्षा शामिल हैं।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रतिनिधि ने कहा, "हम सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस महत्वपूर्ण पहल पर बीएमसी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर काम करके बेहद खुश हैं। हमारा लक्ष्य गणेश मंडल के स्वयंसेवकों को विद्युत व्यवस्थाओं के सुरक्षित प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं से सशक्त बनाना है, जिससे सभी भक्तों के लिए एक आनंदमय और दुर्घटना-मुक्त उत्सव सुनिश्चित हो सके।"

कुर्ला पश्चिम के कुरलाचा महाराजा गणेश मंडल के एक प्रतिनिधि समीर पवार ने कहा, "यह विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। त्योहार के दौरान इतने सारे अस्थायी विद्युत कनेक्शनों के साथ, सही प्रक्रियाओं और सावधानियों को समझना आवश्यक है। हम इस जरूरी जानकारी को प्रदान करने के लिए बीएमसी और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद देते हैं।"

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और बीएमसी आपदा प्रबंधन विभाग सभी गणेश मंडलों को इन महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित और सफल गणेश उत्सव सुनिश्चित हो सके।

--आईएएनएस

