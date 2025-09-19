अदाणी ग्रुप ने नहीं किया कोई गलत काम, सेबी की क्लीन चिट से हुआ स्पष्ट : सिद्धार्थ लूथरा

कोलकाता, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट देना समूह के लिए अच्छी खबर है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रुप ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। यह बयान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दिया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मुझे लगता है कि बाजार नियामक सेबी कुछ शक्तियों, नियमों और विनियमों द्वारा शासित है और इसकी जांच अतीत में भी बहुत व्यापक रही है। ऐसे में नियामक की ओर से क्लीन चिट मिलना अदाणी ग्रुप के लिए राहत की बात है।

उन्होंने आगे कहा कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अदाणी ग्रुप ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हालांकि, अभी मुझे रिपोर्ट देखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन इसका अदाणी ग्रुप पर आगे चलकर निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सेबी से क्लीन चिट के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली।

दोपहर 3 बजे तक, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड का शेयर 8.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 658 रुपए पर कारोबार कर रहा था। अदाणी पावर लिमिटेड का शेयर 12.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 710 रुपए पर पहुंच गया था। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर 5.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,536 रुपए पर, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का शेयर 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,432 रुपए पर पहुंच गया। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर 6.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,044 रुपए पर पहुंच गया था।

इस वर्ष अब तक, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अदाणी पावर के शेयरों में क्रमशः 17.14 प्रतिशत और 28.12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

शॉर्ट-सेलर द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित दावों के झूठे होने की पुष्टि करने वाले अपने अंतिम आदेश में, सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि अदाणी समूह ने दो निजी फर्मों के माध्यम से धन का प्रवाह करके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, जिससे छिपे हुए रिलेटेड पार्टी लेनदेन और धोखाधड़ी के दावों को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया।

--आईएएनएस

एबीएस/