अदाणी ग्रीन एनर्जी ने भारतीय कंपनियों में सबसे अधिक 87.3 का ईएसजी स्कोर हासिल किया

अहमदाबाद, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) को केयर ईएसजी रेटिंग्स लिमिटेड (केयरएज-ईएसजी) से 87.3 के स्कोर के साथ ईएसजी 1 प्लस रेटिंग प्राप्त हुई है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) में पंजीकृत एक ईएसजी रेटिंग एजेंसी है।

यह एजीईएल का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी), जलवायु रणनीति, संसाधन प्रबंधन और पारदर्शिता में नेतृत्व को दिखाता है।

एजीईएल द्वारा प्राप्त की गई 1 प्लस रेटिंग, किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा केयर ईएसजी से हासिल की गई अब तक की सबसे अच्छी रेटिंग है।

यह रेटिंग एक बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर के रूप में कंपनी द्वारा अपने संचालन में स्थिरता को एकीकृत करने में उसकी अग्रणी भूमिका को दर्शाती है।

केयरएज-ईएसजी का मूल्यांकन पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी जोखिमों और अवसरों के व्यापक आकलन पर आधारित है, जिसमें कई संकेतकों और उद्योग के समकक्ष कंपनियों के साथ तुलना की जाती है।

यह मूल्यांकन जलवायु जोखिम प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और शासन प्रथाओं में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है, जो पारदर्शी डिस्क्लोजर और संरचित निगरानी तंत्रों द्वारा समर्थित है।

यह रेटिंग एजीईएल के पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जो सुस्पष्ट नीतियों, प्रबंधन प्रणालियों और उद्यम-व्यापी ईएसजी विचारों के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है।

व्यापक स्तर पर, यह रेटिंग अदाणी समूह के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाहों, रसद और उपयोगिताओं सहित अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर-आधारित पोर्टफोलियो में स्थिरता को समाहित करने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाती है। ईएसजी एकीकरण तेजी से व्यवसायों में शासन प्रथाओं, जोखिम प्रबंधन ढांचों और दीर्घकालिक पूंजी आवंटन को आकार दे रहा है।

केयरएज-ईएसजी रेटिंग निवेशकों और ऋणदाताओं के बीच एजीईएल की स्थिति को भी मजबूत करती है, विशेष रूप से ऐसे पूंजीगत वातावरण में जहां स्थिरता प्रदर्शन वित्तपोषण तक पहुंच से तेजी से जुड़ा हुआ है।

इस रेटिंग से कंपनी को बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टिकाऊ और परिवर्तन-संबंधी पूंजी जुटाने की क्षमता में सहायता मिलने की उम्मीद है।

केयरएज-ईएसजी ने एक प्रेस रिलीज में, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष खन्ना ने कहा, "सर्वोच्च ईएसजी स्कोर प्राप्त करना बड़े पैमाने पर स्थिरता को एकीकृत करने के लिए अदाणी ग्रीन एनर्जी की प्रतिबद्धता का एक मजबूत प्रमाण है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह मान्यता ईएसजी शासन, सक्रिय जलवायु-जोखिम प्रबंधन और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के प्रति हमारे अनुशासित दृष्टिकोण को प्रमाणित करती है। शून्य अपशिष्ट-लैंडफिल, एकल-उपयोग प्लास्टिक-मुक्त और शुद्ध जल-सकारात्मक संचालन में हमारा प्रमाणन दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा विकास जिम्मेदार और लचीला दोनों हो सकता है।"

केयरएज-ईएसजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैकत रॉय के अनुसार, "अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ईएसजी रेटिंग नवीकरणीय ऊर्जा संचालन और दीर्घकालिक विकास रणनीति में स्थिरता संबंधी विचारों को एकीकृत करने के लिए कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

रॉय ने कहा, "एजीईएल का प्रदर्शन पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के संरचित प्रबंधन को दर्शाता है, जो सुस्पष्ट नीतियों, प्रबंधन प्रणालियों और अग्रणी स्थिरता ढांचों के अनुरूप पारदर्शी खुलासों द्वारा समर्थित है, जिससे एक विकसित निवेश परिदृश्य में निवेशकों और उधारदाताओं के बीच इसकी विश्वसनीयता मजबूत होती है, जहां पूंजी तक पहुंच स्थिरता प्रदर्शन से तेजी से प्रभावित होती है।"

--आईएएनएस

एबीएस/