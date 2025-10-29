अदाणी ग्रीन एनर्जी की बिक्री अप्रैल-सितंबर अवधि में 39 प्रतिशत बढ़ी, आय 26 प्रतिशत बढ़कर 6,088 करोड़ रुपए हुई

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 6,088 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान एनर्जी की बिक्री 39 प्रतिशत बढ़कर 19,569 मिलियन यूनिट्स हो गई है।

कंपनी ने कहा कि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली वित्त वर्ष की पहली छमाही में ऑपरेशनल क्षमता बढ़कर 16.7 गीगावाट हो गई है, जो कि देश में सबसे अधिक है।

वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 5,651 करोड़ रुपए हो गया है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी के सीईओ आशीष खन्ना ने कहा, "वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कंपनी ने 2.4 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है और पूरे वित्त वर्ष 26 में 5 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ने की राह पर है। हमारी टीम के लगातार प्रयासों के कारण, हम खावड़ा गुजरात में 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाने में तेजी से प्रगति कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने 19.6 अरब यूनिट्स क्लीन एनर्जी का उत्पादन किया, जो कि क्रोएशिया जैसे देश की एक साल की बिजली मांग के बराबर है।

खन्ना ने कहा, "हम परिचालन दक्षता, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और अपने व्यवसाय के अधिक से अधिक पहलुओं का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। हमारी ईएसजी पहलों को मिल रही निरंतर मान्यता, सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में नेतृत्व की पुष्टि करता है।"

एजीईएल ने एडवांस्ड रिसॉर्स प्लानिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ-साथ अपने साझेदार अदाणी इंफ्रा इंडिया लिमिटेड (एआईआईएल) के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रियान्वयन के बल पर अपनी ग्रीनफील्ड क्षमताओं का लगातार विस्तार किया है।

एजीईएल ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 2,437 मेगावाट ग्रीनफील्ड क्षमता जोड़ी, जो पूरे वित्त वर्ष 2025 में हुई क्षमता वृद्धि का 74 प्रतिशत है। पिछले एक वर्ष में ग्रीनफील्ड क्षमता में 5,496 मेगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें 4,200 मेगावाट सौर क्षमता (गुजरात के खावड़ा में 2,900 मेगावाट, राजस्थान में 1,050 मेगावाट और आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट) शामिल है।

एजीईएल गुजरात के खावड़ा में 30 गीगावाट की रिन्यूएबल क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है, जो कि 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पेरिस शहर से पांच गुना बढ़ा है।

--आईएएनएस

एबीएस/