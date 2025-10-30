अदाणी एयरपोर्ट्स ने एआईओएनओएस के साथ किया करार, एआई-पावर्ड पैसेंजर सपोर्ट सिस्टम को लॉन्च करेगी कंपनी

अहमदाबाद, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की सहयोगी कंपनी अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने गुरुवार को इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज की कंपनी एआईओएनओएस के साथ करार किया।

इसका उद्देश्य अदाणी ग्रुप के द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर सपोर्ट एक्सपीरियंस को बूस्ट करना है।

एएएचएल, देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट संचालक कंपनी है और पूरे देश में सात एयरपोर्ट्स का परिचालन करती है।

इस साझेदारी के तहत, एआईओएनओएस अपने एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म -इंटेलीमेट को यात्रियों के साथ वॉयस, चैट, वेब और मोबाइल के माध्यम से व्यक्तिगत और रीयल-टाइम बातचीत के लिए अदाणी एयरपोर्ट नेटवर्क पर लागू करेगा।

एआई सिस्टम 24x7 वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में कार्य करेगा, जो यात्रियों को उड़ान अपडेट, गेट विवरण, सामान ट्रैकिंग, एयरपोर्ट के दिशा-निर्देश और सेवा संबंधी जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा - ये सभी अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों सहित कई भाषाओं में उपलब्ध होगा।

एआई-संचालित प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों को सभी टचपॉइंट्स पर लगातार सहायता मिले, जिससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार होगा और सर्विस टाइम में कमी आएगी।

यह कदम एएएचएल की व्यापक डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है, जो यात्रियों के लिए सुविधा, आराम और पर्सनलाइजेशन को बढ़ाने पर केंद्रित है।

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ अरुण बंसल ने कहा, "हमारा विजन यात्रियों को केंद्र में रखते हुए, एआई डिजिटल फर्स्ट इनोवेशन के माध्यम से एयरपोर्ट के अनुभव को फिर से परिभाषित करना है।"

बंसल ने कहा, "एआईओएनओएस के साथ, हम अपने सभी एयरपोर्ट्स पर निर्बाध, व्यक्तिगत यात्राएं बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि एवियो, अदाणी वनऐप और एयरपोर्ट-इन-ए-बॉक्स जैसे अपने इन-हाउस प्लेटफॉर्म के साथ, "हम एक कनेक्टेड और टिकाऊ एयरपोर्ट इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।"

एआईओएनओएस के सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष सीपी गुरनानी ने कहा, "हम इस परिवर्तनकारी यात्रा में एएएचएल के साथ साझेदारी करके उत्साहित हैं। यह सहयोग विश्वस्तरीय ग्राहक अनुभव बनाने और उद्यमों को उनकी डिजिटल महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एडवांस एआई तकनीकों का उपयोग करने के हमारे साझा लक्ष्य को दर्शाता है।"

अदाणी एयरपोर्ट्स और एआईओएनओएस के बीच साझेदारी भारत के विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

--आईएएनएस

एबीएस/