अदाणी एंटरप्राइजेज का 24,930 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू खुला, निवेशकों को मिलेगा 24 प्रतिशत का डिस्काउंट

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। देश की दिग्गज निजी कंपनियों में से एक अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) का 24,930 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू मंगलवार को निवेशकों के लिए खुला। इसमें शेयर की कीमत 1,800 रुपए निर्धारित की गई है, जो कि बाजार भाव से करीब 24 प्रतिशत नीचे है।

इस इश्यू में कंपनी के प्रमोटर्स भी भाग लेंगे, जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी करीब 74 प्रतिशत है और वे अपनी हिस्सेदारी के मुताबिक राइट्स इश्यू को सब्सक्राइब करेंगे।

1,800 रुपए प्रति शेयर की दर पर अदाणी एंटरप्राइजेज की वैल्यू करीब दो लाख करोड़ रुपए होती है और यह राइट्स इश्यू 10 दिसंबर को बंद होगा।

जानकारों के मुताबिक, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नेटवर्क का संचालन करने वाली कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के एयरपोर्ट्स बिजनेस की वैल्यू 2-2.5 लाख करोड़ रुपए है और कुछ अनुमानों के मुताबिक, इनकी वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक जाती है।

इस राइट्स इश्यू से मिलने वाले पैसे को कंपनी अगली-पीढ़ी के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। इसमें एयरपोर्ट्स, डेटा सेट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सड़कें, पीवीसी और कॉपर समेलटिंग क्षमता, माइनिंग, डिजिटल और मीडिया वेंचर्स शामिल हैं।

इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को 13.85 करोड़ आंशिक चुकता पूंजी वाले इक्विटी शेयर को जारी करने को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूत करना था।

राइट्स इश्यू के तहत कंपनी 13,85,01,687 नए शेयर जारी करेगी, जिससे मौजूदा बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या 12 प्रतिशत बढ़कर 1,29,26,82,416 हो गई है।

इससे पहले एईएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि कंपनी की ओर से हर 25 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर 3 राइट्स इक्विटी शेयर के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।

निवेशक इसी रेश्यो में अधिक शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले अदाणी समूह ने सोमवार को कहा था कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में समूह का प्रदर्शन मजबूत रहा है और इस दौरान कंपनी का पूंजीगत खर्च 67,870 करोड़ रुपए (7.6 अरब डॉलर) रहा है। साथ ही, ईबीआईटीडीए बढ़कर ऑल-टाइम हाई 47,375 करोड़ रुपए (5.3 अरब डॉलर) हो गया है।

