अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स एक प्रतिशत फिसला

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। दिन के अंत में सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,786.54 और निफ्टी 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,712.05 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 935.30 अंक या 1.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,766.20 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 362.95 अंक या 2.03 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,548.60 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा लाल निशान में बंद हुआ। केवल एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एचयूएल, मारुति सुजुकी, आईटीसी, टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स थे। सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, टाइटन, बीईएल, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स थे।

व्यापक बाजार का रुझान भी नकारात्मक था। 728 शेयर हरे निशान में, 2,280 शेयर लाल निशान में और 78 शेयरों में बिना किसी बदलाव के कारोबार हो रहा है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, अमेरिकी टैरिफ की समय सीमा कल समाप्त होने के कारण घरेलू बाजार में सतर्कता का माहौल है। रुपए में लगातार गिरावट से दबाव बढ़ रहा है और विदेशी संस्थागत निवेश पर और असर पड़ सकता है। निवेशक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, जिसमें प्रस्तावित जीएसटी दरों में संशोधन और उच्च शुल्कों से प्रभावित उद्योगों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राहत उपाय शामिल हैं। एफएमसीजी को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में व्यापक बिकवाली देखी गई, जिसमें खपत बढ़ने की उम्मीदों के चलते तेजी आई है।"

25 प्रतिशत के अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो रहे हैं, जिसका ऐलान यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया था।

--आईएएनएस

एबीएस/