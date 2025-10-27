अंतिम चरण पर पहुंची भारत-यूरोपीय संघ व्यापार वार्ता, बातचीत के लिए ब्रुसेल्स जाएंगे पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने के साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27-28 अक्टूबर को ब्रुसेल्स, बेल्जियम की यात्रा पर जाएंगे।

बेल्जियम के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द एक व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

यूरोपीय संघ भारत के अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यह भारत के लिए यूरोपीय संघ के साथ संबंधों और समझौतों को गहरा करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस महीने की शुरुआत में हुई 14वें दौर की वार्ता से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए, मंत्री की यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है।"

मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे बाजार पहुंच, गैर-शुल्क उपाय और नियामक सहयोग, पर चर्चा होने की उम्मीद है। यह यात्रा अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने और आगे समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायक होगी।

ब्रुसेल्स में पीयूष गोयल के कार्यक्रमों में आयुक्त सेफ्कोविक के साथ एक द्विपक्षीय बैठक और उसके बाद एक डिनर शामिल होगा। डिनर पर दोनों नेताओं द्वारा भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि किए जाने की उम्मीद है।

यह यात्रा इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई बैठक के बाद भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी में नई रणनीतिक गहराई आने की पृष्ठभूमि में हो रही है।

दोनों नेताओं ने भविष्य के लिए तैयार व्यापार संबंधों के महत्व पर ज़ोर दिया, जो दोनों पक्षों में समृद्धि, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, मंत्री की ब्रुसेल्स यात्रा इस साझा दृष्टिकोण को ठोस परिणामों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

