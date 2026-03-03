Assam News : ‘किसानों ने वैश्विक मंच पर कदम रखा’: जीआई-टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक के पहले निर्यात पर बोले सरमा

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम ने कृषि निर्यात में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जीआई-टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन भेजी गई है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को असम के किसानों के लिए गर्व का क्षण और अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजारों में राज्य की बढ़ती उपस्थिति का संकेत बताया।

उन्होंने कहा कि यह निर्यात असम के उच्च गुणवत्ता वाले, जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मान्यता और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

कार्बी आंगलोंग के किसानों से सीधे प्राप्त 21.2 मीट्रिक टन प्रीमियम ताजा अदरक की खेप को गुवाहाटी के कृषि भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह पहली बार है जब जीआई टैग वाला कार्बी आंगलोंग अदरक असम से ब्रिटेन के बाजार में निर्यात किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह उपलब्धि मूल्यवर्धन, गुणवत्ता सुधार और मजबूत वैश्विक बाजार संबंधों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि असम वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है, जिससे हमारे किसानों को पहचान और आर्थिक अवसर दोनों मिल रहे हैं।

कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि इस निर्यात से असम के उत्पादकों को वैश्विक मंच पर कदम रखने का अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि राज्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है जहां किसानों को मूल्य, दृश्यता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे विश्व स्तर पर असम ब्रांड मजबूत हो रहा है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने नेक्स्टऑन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस निर्यात पहल को सुगम बनाया।

कृषि विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा कृषि उत्पादन आयुक्त अरुणा राजोरिया, कृषि निदेशक डॉ. पी. उदय प्रवीण, एपीईडीए की महाप्रबंधक विनीता सुधांशु और अन्य विभागीय प्रतिनिधि ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित थे।

--आईएएनएस