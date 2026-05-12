केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोहरीघाट-औड़िहार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

नई दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दोहरीघाट-औड़िहार यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे जल्द ही वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में रेल संपर्क और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पूर्वांचल क्षेत्र से दिल्ली तक बेहतर संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में, उत्तरी गंगा कॉरिडोर के माध्यम से जल्द ही एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी।

यह ट्रेन छपरा, बलिया, मऊ, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद और आनंद विहार को जोड़ेगी।

वैष्णव ने कहा कि दोहरीघाट-औड़िहार यात्री सेवा को वाराणसी तक विस्तारित करने से सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र वाराणसी को सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे दैनिक यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को लाभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क और मजबूत होगा।

ट्रेन में आठ कोच होंगे, जिनमें यात्री कोच इस मार्ग पर दैनिक यात्रियों और अन्य यात्रियों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

वैष्णव ने बताया कि इंदारा-दोहरीघाट मीटर गेज लाइन का निर्माण 1904 में, यानी 100 साल से भी अधिक समय पहले हुआ था, लेकिन इसका गेज रूपांतरण प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने तक रुका रहा।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद, देश भर में कई लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिनमें गेज रूपांतरण, दोहरीकरण और कई अधूरी परियोजनाएं शामिल हैं।

इंदारा-दोहरीघाट लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई रेल सुविधाएं उपलब्ध हुईं।

मंत्री ने बताया कि 2014 में उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट आवंटन मात्र 1,109 करोड़ रुपए था।

2014 के बाद, आवंटन बढ़कर लगभग 20,012 करोड़ रुपए हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश भर में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जो राज्य के इतिहास में रेलवे विकास का अभूतपूर्व पैमाना है।

वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में प्रगति कर रही कई प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण दिया।

उन्होंने कहा कि गंगा के दक्षिण में, प्रयागराज-कानपुर-आगरा-दिल्ली मार्ग पर एक प्रमुख चार-लाइन कॉरिडोर विकसित किया गया है।

--आईएएनएस