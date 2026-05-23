अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा निवेश, एसआईपी में लार्ज कैप शेयरों को मिल रही प्राथमिकता: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 73,639 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो मार्च की तुलना में काफी अधिक रहा, क्योंकि एसआईपी के जरिए आने वाला अधिकांश निवेश बड़े शेयरों यानी लार्ज-कैप कंपनियों में गया।

वैलम कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों ने पीएसयू और बीएफएसआई सेक्टर के वैल्यू स्टॉक्स की ओर रुख किया, जबकि टेक्नोलॉजी शेयरों से दूरी बनाई।

रिपोर्ट के अनुसार, जब तक व्यापक शेयर बाजार साल-दर-साल आधार पर सकारात्मक नहीं हो जाता, तब तक भारतीय निवेशक आक्रामक निवेश के बजाय अनुशासित रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं।

अप्रैल में कुल निवेश 25,931 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च से अधिक था। मार्च के तिमाही अंत में आई अस्थिरता के बाद अप्रैल में विभिन्न एसेट क्लास में निवेश का रुख सुधरता दिखा। मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम सेगमेंट में भी भारी निकासी के बाद फिर से निवेश आने लगा।

इसके अलावा, लार्ज-कैप फंड्स में निवेश घटकर 17,756 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले महीने की तुलना में 10,911 करोड़ रुपए कम था।

हालांकि, कमजोर प्रदर्शन के बावजूद लार्ज-कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद बने रहे। इस श्रेणी में साल-दर-साल आधार पर 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो सभी सेगमेंट में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा।

रिपोर्ट में कहा गया, "निवेशक कमजोर प्रदर्शन वाले फंड्स में भी नियमित एसआईपी निवेश जारी रख रहे हैं, जो भारत की परिपक्व होती एसआईपी संस्कृति को दर्शाता है।"

इक्विटी में डायनामिक रणनीतियों में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां 15,242 करोड़ रुपए की निकासी से स्थिति बदलकर 19,755 करोड़ रुपए के निवेश में पहुंच गई। यह सभी इक्विटी श्रेणियों में सबसे बड़ा मासिक बदलाव रहा।

इस बदलाव में मुख्य योगदान आर्बिट्राज फंड्स का रहा, जिनकी हिस्सेदारी 33,173 करोड़ रुपए रही। यह बदलाव संस्थागत निवेशकों की रणनीति में परिवर्तन के कारण आया।

फैक्टर-आधारित निवेश में केवल 'ग्रोथ' श्रेणी ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। इसने अप्रैल में 2.2 प्रतिशत और साल-दर-साल आधार पर 2.9 प्रतिशत रिटर्न दिया। इसके साथ ही इसमें 1,022 करोड़ रुपए का नया निवेश आया।

वहीं, फोकस्ड फंड्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जहां 1,008 करोड़ रुपए की निकासी हुई।

बीएफएसआई सेक्टर ने विभिन्न थीम्स में कमजोर प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र और व्यापक थीमैटिक फंड्स में बड़े स्तर पर निवेश आता रहा।

बीएफएसआई के भीतर कैपिटल मार्केट्स सेगमेंट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसने साल-दर-साल आधार पर 18.1 प्रतिशत और एक महीने में 7.4 प्रतिशत रिटर्न दिया, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ी।

--आईएएनएस

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