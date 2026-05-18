अमित शाह ने अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया

गांधीनगर, 17 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' और 'गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट' का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसी प्रकार अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से इसने राष्ट्र का नेतृत्व किया है।

उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को नई गति प्रदान करेंगी, जिसके तहत गुजरात को मात्र एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र से सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक केंद्र में परिवर्तित करना है।

सर्विसेज सेक्टर में गुजरात को शीर्ष तीन राज्यों में शामिल करने के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि राज्य ने लगातार आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए हजारों उच्च कुशल रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

यह टेक पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट' रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यावसायिकता और आधुनिकीकरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह संस्थान आधुनिक शहरी नियोजन, टेक्नोलॉजी केंद्रीय पाठ्यक्रमों और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल मानव संसाधन तैयार करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात आज टेक्नोलॉजी, उद्योग और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में देश को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है और ऐसे विशिष्ट संस्थान और टेक्नोलॉजी-आधारित परियोजनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में राज्य की स्थिति को मजबूत करेंगी।

उन्होंने आगे कहा कि वैष्णोदेवी सर्कल के पास अहमदाबाद-गिफ्ट सिटी-गांधीनगर उच्च विकास गलियारे में लगभग 65 एकड़ में विकसित हो रहे इस टेक सिटी में ग्रेड-ए कार्यालय स्थान, आवासीय सुविधाएं, खुदरा और आतिथ्य अवसंरचना शामिल होगी। इस परियोजना से 70,000 से अधिक उच्च-कुशल रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य ने विनिर्माण, बंदरगाहों, अवसंरचना, हरित ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और निवेश के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य अब आईटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है।"

उन्होंने यह भी कहा कि 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' गुजरात के टेक्नोलॉजी-आधारित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसे केवल एक रियल एस्टेट विकास परियोजना नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र बताया जो उच्च कौशल रोजगार सृजित करेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।

--आईएएनएस

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