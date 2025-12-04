अमरावती में मुख्यमंत्री नायडू की गौतम अदाणी और करण अदाणी से मुलाकात, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा

अमरावती, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी से मुलाकात की।

इस मुलाकात के दौरान राज्य में निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी के साथ राज्य में चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और नए निवेश अवसरों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री नायडू ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज अमरावती में अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदाणी से मिलकर बहुत खुशी हुई। इस दौरान हमने राज्य में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नए अवसरों पर बात की।"

दोनों दिग्गजों के बीच की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आने वाले वर्षों में बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक कॉरिडोर, ऊर्जा और शहरी ढांचे जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के एजेंडे पर है।

आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अदाणी समूह पहले से ही निवेश कर चुका है और भविष्य की परियोजनाओं को लेकर भी गहरी रुचि दिखाई है।

माना जा रहा है कि यह मुलाकात राज्य में नए निवेश, रोजगार सृजन और नई परियोजनाओं की संभावनाओं को और मजबूत करेगी।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम