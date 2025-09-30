अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली के साथ भी चल रही भारत की व्यापार वार्ता : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस) । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि आइलैंड, लिस्टेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ईएफटीए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया था और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन सत्र में कहा कि भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली के साथ भी बातचीत कर रहा है, जबकि कतर और बहरीन ने भी रुचि दिखाई है।
उन्होंने कहा कि विकसित देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने की इच्छा रखते हैं और भारत पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो यह 700 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के दौरान देश को एक परिवर्तनकारी सुधार का उपहार दिया है।
उन्होंने कहा, "22 सितंबर का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार है, जिसका प्रभाव दशकों तक रहेगा।"
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले दो वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत पर है, जो एक दशक में सबसे कम है। जबकि पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत पर मजबूत रही।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और ब्याज दरें कम हुई हैं।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार अब पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है तथा इंक्लूसिव ग्रोथ और विकास सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंक्लूसिव ग्रोथ के इस दृष्टिकोण के तहत राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसने हर जाति, वर्ग, छोटे और बड़े व्यवसाय को समान रूप से प्रभावित किया है।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिनिस्ट्री स्थापित की है, जो व्यापार और उद्योग को मजबूत करने को लेकर राज्य के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
