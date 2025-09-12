अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के बीच ईईपीसी इंडिया ने किफायती एक्सपोर्ट फाइनेंस की मांग की

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। ईईपीसी इंडिया ने केंद्र सरकार से ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) को बहाल करने, किफायती एक्सपोर्ट फाइनेंस सुनिश्चित करने और भारत से इंजीनियरिंग निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के एक हिस्से को वहन करने के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​के साथ एक बैठक में, ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने हाल ही में अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर इंजीनियरिंग क्षेत्र की कमजोरियों पर प्रकाश डाला और निर्यातकों के लिए उधारी लागत कम करने में सहायता की मांग रखी।

चड्ढा ने कहा, "अमेरिका को भारत का इंजीनियरिंग निर्यात औसतन लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो अमेरिकी टैरिफ के अधीन भारत के कुल निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत है। यह हमारे क्षेत्र की कमजोरियों और सरकारी समर्थन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। इस नुकसान को कम करने के लिए, उद्योग को कुछ क्षेत्रों में तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा, "ईईपीसी इंडिया सरकार से खासकर एमएसएमई के लिए या कम से कम इंजीनियरिंग क्षेत्र की एसएमई विनिर्माण इकाइयों के लिए आईईएस को बहाल करने का आग्रह करती है।"

चड्ढा ने कहा, "एमएसएमई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां हाई कोलेटेरल की आवश्यकताएं बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा कोलेटेरल और ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एमएसएमई को असमान रूप से प्रभावित करती है।"

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग निर्यातकों के अमेरिकी ऋण जोखिम ने उनकी क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित किया है और सुझाव दिया कि रेटिंग एजेंसियों को कम से कम इस वर्ष के लिए क्रेडिट रेटिंग की गणना करते समय अमेरिकी ऋण जोखिम पर विचार नहीं करना चाहिए।

आरबीआई गवर्नर के साथ बैठक के दौरान यह भी पाया गया कि भारत और प्रतिस्पर्धी देशों के बीच शुल्क का औसत अंतर 30 प्रतिशत है।

ईईपीसी इंडिया ने सुझाव दिया है कि उद्योग टैरिफ का 15 प्रतिशत वहन कर सकता है, लेकिन शेष 15 प्रतिशत के लिए सरकार से सहायता की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/