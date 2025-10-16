अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद सितंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 6.75 प्रतिशत बढ़ा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 16, 2025, 03:34 AM

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद सितंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 6.75 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई।

सितंबर में निर्यात में मासिक आधार पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह अगस्त में 35.1 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, "आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजार पहुंच से संबंधित दुनिया भर में हुई डेवलपमेंट के कारण यह साल व्यापार के लिए एक उथल-पुथल भरा रहा है। हालांकि, वित्त वर्ष 26 के पहले 6 महीनों के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 अरब डॉलर अधिक रहा। इस दौरान गैर-पेट्रोलियम निर्यात 189.49 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इस अवधि में अब तक का सबसे अधिक निर्यात है।"

हालांकि, त्योहारी सीजन से पहले मांग में वृद्धि के कारण देश का आयात निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ा।

अग्रवाल ने कहा, "सितंबर 2025 में आयात में वृद्धि निर्यात की तुलना में अधिक रही है। सोना, चांदी, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में वृद्धि के कारण आयात में वृद्धि हुई है। इस वर्ष अधिक मांग के कारण अब तक उर्वरक आयात अधिक रहा है।"

आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में कुल व्यापारिक आयात पिछले महीने के 61.59 अरब डॉलर से बढ़कर 68.53 अरब डॉलर हो गया।

सितंबर में सेवाओं का निर्यात 30.82 अरब डॉलर और आयात 15.29 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जिससे कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार अधिशेष 15.53 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को पूरा करने के लिए अपनी बातचीत में प्रगति कर रहे हैं और भारतीय अधिकारियों का एक दल इस मुद्दे पर आगे की बातचीत के लिए इस सप्ताह वाशिंगटन रवाना होने वाला है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है।"

भारत ने अमेरिका से तेल और गैस का आयात बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे व्यापार अधिशेष की भरपाई करने में मदद मिलेगी और साथ ही देश को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...