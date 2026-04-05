अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने इंटरनेट शटडाउन में बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका, इजरायल से युद्ध के बीच ईरान में लगा इंटरनेट शटडाउन दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैकआउट बन गया है। यह जानकारी डिजिटल मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने रविवार को दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की एक पोस्ट में नेटब्लॉक्स ने कहा कि ईरान में इंटरनेट बीते 37 दिनों या पिछले 864 घंटों से बंद हैं और यह पहले के सभी ब्लैकआउट की अवधि और पैमाने में सबसे बड़ा है।

नेटब्लॉक्स ने कहा, “ईरान में इंटरनेट बंद होना अब तक किसी भी देश में दर्ज सबसे लंबा राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेट शटडाउन है, जो 864 घंटे बाद लगातार 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस तरह की अन्य सभी घटनाओं से कहीं अधिक बड़ा है।”

28 फरवरी को शुरू हुए इस इंटरनेट शटडाउन ने आम जनता को वैश्विक इंटरनेट से पूरी तरह से अलग कर दिया है, जबकि अधिकारी एकतरफा माध्यम से चुनिंदा सूचनाएं पहुंचा रहे हैं।

नेटब्लॉक्स ने कहा कि म्यांमार, सूडान और तिग्रे जैसे अन्य देशों को भले ही रुक-रुक कर या क्षेत्र-विशिष्ट इंटरनेट बंद का सामना करना पड़ा है, लेकिन मानक इंटरनेट पहुंच होने के बावजूद किसी भी देश में इतने लंबे समय तक पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट बंद नहीं हुआ है।

इसके विपरीत, उत्तर कोरिया जैसे देश, जो कभी भी वैश्विक इंटरनेट से नहीं जुड़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग हैं और वे शुरू से ही ऑनलाइन नहीं थे।

यह ब्लैकआउट अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरानी ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ हुआ है।

इसके जवाब में, तेहरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं।

संघर्ष के बीच, ईरानी अधिकारियों ने सैटेलाइट कनेक्शन और वीपीएन सहित वैकल्पिक संचार माध्यमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे नागरिकों के पास संचार के सीमित या नगण्य विश्वसनीय साधन बचे हैं।

नेटब्लॉक्स ने इस शटडाउन के मानवीय नुकसान पर जोर देते हुए कहा कि परिवार इस नाजुक समय में अपने प्रियजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं हैं, और ईरानी सरकार ने यह नहीं बताया है कि पूर्ण इंटरनेट सेवा कब बहाल की जाएगी।

--आईएएनएस

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