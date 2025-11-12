अमेरिकी निवेशक जिम रोजर्स ने दिल्ली कार ब्लास्ट घटना की निंदा की, कहा- अपने इरादों में सफल नहीं होंगे आतंकी

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी निवेशक जिम रोजर्स ने बुधवार को दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि भारत तेजी से विकास करते हुए भविष्य में एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए सिंगापुर-बेस्ड 83 वर्षीय निवेशक ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को एक जघन्य कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद भी देश अपने विकास की तेज गति को बनाए रखेगा।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, "मैं इस तरह की आंतकवादी घटनाओं की निंदा करता हूं। हालांकि, यह बेहद दुखद है कि यह घटना भारत की राजधानी दिल्ली में घटी। आतंकवादी अक्सर अपने इरादों में नाकामयाब साबित होते हैं। वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम तो देते हैं लेकिन वे इन कृत्यों में सफल नहीं होते हैं। इसलिए दिल्ली में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपने इरादों में सफल नहीं होंगे।"

दिल्ली के भीड़भाड़ इलाकों में से एक चांदनी चौक में यह घटना लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सोमवार शाम 6.52 बजे घटी थी। इस दुखद घटना में अब तक 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, 20 से अधिक व्यक्ति घायल हैं। जान गंवाने वालों में दो महिलाएं भी शामिल थी।

पीएम मोदी भी बुधवार को इस ब्लास्ट में घायल हुए व्यक्तियों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की।

उन्होंने घटना के दोषियों को लेकर कहा कि उन्हें न्याय के कटघरे में पेश किया जाएगा।

इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान अपने संबोधन में इस घटना को लेकर दुख जताया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना ने उनके मन को व्यथित किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के दर्द को समझते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही।

उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, "मैं हर किसी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।"

--आईएएनएस

एसकेटी/