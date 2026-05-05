अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला, बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। सुबह सेंसेक्स 165.65 अंक या 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 77,103.72 और निफ्टी 66.70 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,052.60 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग सेक्टर कर रहा था। निफ्टी बैंक 258 अंक या 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 54,619 पर था। इसके अलावा, सूचकांकों में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टॉप लूजर्स थे। वहीं, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी एनर्जी गेनर्स थे।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, एचयूएल, टेक महिंद्रा और टाइटन गेनर्स थे। मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एमएंडएम, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, इंडिगो और एचटीएल टेक लूजर्स थे।

ज्यादातर वैश्विक बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग जैसे बड़े बाजार लाल निशान में खुले थे, जबकि बैंकॉक और जकार्ता में लाल निशान में कारोबार हो रहा था। राष्ट्रीय छुट्टियों के कारण जापान और शंघाई के बाजार बंद हैं। अमेरिका के बाजार सोमवार को लाल निशान में बंद हुए।

मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सेना ने ईरान के 7 छोटे जहाजों को डुबो दिया है।

ट्रंप ने बताया कि यह हमला उस समय किया गया था, जब यह छोटे जहाज होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रही थीं। हालांकि, ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन दावा किया है कि हॉर्मुज पर उसका ही कंट्रोल है।

हालांकि, तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बिकवाली देखी जा रही है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 2.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.3 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 1.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 113.2 डॉलर प्रति बैरल पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

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