अमेरिका-ईरान के बीच टकराव टलने का असर! शेयर बाजार हरे निशान में खुला

मुंबई, 19 मई (आईएएनएस)। अमेरिका-ईरान के बीच टकराव टलने के कारण भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को तेजी के साथ खुले। सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 347 अंक या 0.46 प्रतिशत की तेजी के साथ 75,664 और निफ्टी 86 अंक या 0.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,736 पर था।

बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी जा रही थी। शुरुआती कारोबार में इस तेजी का नेतृत्व आईटी शेयर कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी आईटी 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर था। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मीडिया, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी फार्मा और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी हरे निशान में थे।

दूसरी तरफ निफ्टी मेटल, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लाल निशान में था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी थी। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 360 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,833 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 91 अंक या 0.52 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,747 पर था।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ट्रेंट, एचयूएल, एशियन पेंट्स, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एमएंडएम, अदाणी पोर्ट्स, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, बीईएल, एसबीआई, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील और भारती एयरटेल गेनर्स थे। टाइटन, कोटक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लूजर्स थे।

बाजार में तेजी की वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले को टालना है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में भी हल्की नरमी देखने को मिली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के सुझाव पर अमेरिका ने ईरान पर कल होने वाले हमले को टाल दिया है। इसके साथ, ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ शांति के लिए बातचीत चल रही है।

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, बैंकॉक, सोल और जकार्ता लाल निशान में थे। हालांकि, शंघाई में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को मिलेजुले बंद हुए थे। डाओ जोन्स हरे निशान में, जबकि नैस्डैक लाल निशान में बंद हुआ था।

कच्चे तेल में नरमी देखी जा रही है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 102 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 1.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ 109 डॉलर प्रति बैरल पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/