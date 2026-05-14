अमूल ने दूध की कीमतों में की बढ़ोतरी, प्रति लीटर 2 रुपए तक बढ़े दाम; 14 मई से लागू होंगी नई कीमतें

नई दिल्ली/अहमदाबाद, 13 मई (आईएएनएस)। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ), जिसके स्वामित्व में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) है, ने बुधवार को अमूल ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 14 मई 2026 से पूरे देश में लागू होंगी।

जीसीएमएमएफ की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, अमूल दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी अमूल ताजा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल और अन्य प्रमुख वैरिएंट्स पर लागू होगी।

अमूल ने बताया कि मई 2025 के बाद पहली बार दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। कंपनी के अनुसार, यह बढ़ोतरी औसतन 2.5 से 3.5 प्रतिशत के बीच है, जो सामान्य खाद्य महंगाई दर से कम है।

फेडरेशन ने कहा कि दूध उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। पशु आहार, दूध पैकेजिंग फिल्म और ईंधन की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान काफी वृद्धि हुई है। इसी वजह से दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया।

अमूल ने अपने बयान में कहा कि दूध की बिक्री से मिलने वाली राशि का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा सीधे दूध उत्पादकों और किसानों को दिया जाता है। पिछले एक साल में सदस्य संघों ने किसानों को दिए जाने वाले दूध के दाम में लगभग 30 रुपए प्रति किलो फैट यानी करीब 3.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

कंपनी का कहना है कि दूध की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचेगा, जिससे उन्हें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

गुजरात (अहमदाबाद, सौराष्ट्र और कच्छ) के लिए अमूल दूध के प्रमुख पैक की नई एमआरपी इस प्रकार होगी:

अमूल ताजा 500 मिली पैक अब 28 रुपए की जगह 29 रुपए में मिलेगा, जबकि 1 लीटर पैक 55 रुपए से बढ़कर 57 रुपए हो जाएगा।

अमूल गाय दूध 500 मिली पैक की कीमत 29 रुपए से बढ़कर 30 रुपए कर दी गई है।

अमूल शक्ति 500 मिली पैक अब 31 रुपए की जगह 32 रुपए में मिलेगा।

अमूल टी स्पेशल 1 लीटर पैक की कीमत 63 रुपए से बढ़ाकर 66 रुपए कर दी गई है।

अमूल गोल्ड 500 मिली पैक अब 34 रुपए की जगह 35 रुपए में मिलेगा।

वहीं, अमूल भैंस दूध 500 मिली पैक की कीमत 37 रुपए से बढ़ाकर 39 रुपए कर दी गई है।

--आईएएनएस

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