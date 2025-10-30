अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अल्फाबेट का रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 100 बिलियन डॉलर के पार, कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर एआई रहा मददगार

Oct 30, 2025, 01:15 PM

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस) । गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने सितंबर तिमाही के लिए घोषणा करते हुए इसे माइलस्टोन तिमाही बताया है, जिसमें कंपनी ने अपना पहला 100 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया। कंपनी का यह सकारात्मक प्रदर्शन सर्च, क्लाउड और यूट्यूब सभी वर्टिकल्स में मजबूत डबल-डिजिट ग्रोथ के साथ देखा गया है।

2025 की तीसरी तिमाही के लिए अल्फाबेट की अर्निंग कॉल के दौरान पिचाई ने जानकारी दी कि जेमिनी ऐप पर मंथली यूजर्स की संख्या 650 मिलियन से भी अधिक हो गई है। इसी के साथ, दूसरी तिमाही के बाद से क्वेरीज को लेकर भी तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

क्लाउड ने एआई रेवेन्यू के साथ तेज ग्रोथ वाली एक शानदार तिमाही दर्ज की, जिसमें क्लाउड बैकलॉग पिछली तिमाही के मुकाबले 46 प्रतिशत बढ़कर 155 बिलियन डॉलर हो गया।

पिचाई ने कहा, "हमने गूगल वन और यूट्यूब प्रीमियम में ग्रोथ के कारण पेड सब्सक्रिप्शन में 300 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है।"

उन्होंने कहा कि बीती तिमाही में हमने एआई मोड को 40 भाषाओं के साथ रिकॉर्ड टाइम में रोल आउट किया, जिसके अब 75 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। इसके अलावा, कंपनी ने प्रोडक्ट को लेकर 100 से ज्यादा सुधार किए हैं। एआई मोड पहले से ही कंपनी के सर्च वर्टिकल के लिए क्वेरी ग्रोथ को बढ़ा रहा है।

गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर फिलिप शिंडलर ने तिमाही अर्निंग्स कॉल में कहा कि गूगल सर्विसेज का रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 87 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

यह बढ़ोतरी कंपनी के सर्च और यूट्यूब में तेज ग्रोथ के कारण दर्ज की गई।

गूगल सर्च में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी सभी प्रमुख वर्टिकल्स में मजबूत बढ़त के साथ दर्ज की गई, जिसमें रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूट्यूब ने भी सभी वर्टिकल्स में इसी तरह का प्रदर्शन दर्ज करवाया, जिसमें ऐड रेवेन्यू में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि एआई ओवरव्यू और एआई मोड को लेकर गूगल के निवेश से कुल क्वेरीज में वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिसमें कमर्शियल क्वेरीज भी शामिल रही।

