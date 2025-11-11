अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़कर ऑल-टाइम हाई 79.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा: एम्फी

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) मासिक आधार पर 4.26 लाख करोड़ रुपए या 5.63 प्रतिशत बढ़कर 79.87 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सितंबर में 75.61 लाख करोड़ रुपए था। यह जानकारी मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से जारी किए गए डेटा में दी गई।

एम्फी के डेटा में बताया गया कि इक्विटी एयूएम बढ़कर 35.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले महीने 33.7 लाख रुपए था।

अक्टूबर में म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़कर 25.60 करोड़ हो गई है, जो कि सितंबर में 25.19 करोड़ थी।

बीते महीने ओपन-एंडेड और सभी श्रेणियों में 18 नई स्कीमों को लॉन्च किया गया, जिनके माध्यम से कुल 6,062 करोड़ रुपए जुटाए गए।

एम्फी के डेटा के मुताबिक, अक्टूबर में नेट इक्विटी इनफ्लो 24,690 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो 7,743 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सितंबर में रिकॉर्ड 8,363 करोड़ रुपए पर था।

अक्टूबर में स्मॉलकैप फंड्स में 3,476 करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया है। वहीं, यह मिडकैप फंड्स में 3,807 करोड़ रुपए, फ्लेक्सी कैप फंड्स में 8,929 करोड़ रुपए और लार्ज कैप फंड्स में 972 करोड़ रुपए रहा।

डेट फंड में कुल इनफ्लो अक्टूबर में 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा। सितंबर में इस श्रेणी में 1.01 लाख करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई थी।

इसमें सबसे अधिक 89,375 करोड़ रुपए का इनफ्लो लिक्विड फंड में, ओवरनाइट फंड में 24,050 करोड़ रुपए का इनफ्लो और मनी मार्केट फंड्स में इनफ्लो 17,916 करोड़ रुपए रहा।

कुल मिलाकर हाइब्रिड म्यूचुअल फंडों में अक्टूबर में 14,156 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि सितंबर में 9,397 करोड़ रुपए था। आर्बिट्रेज फंडों में 6,919 करोड़ रुपए का निवेश हुआ जबकि सितंबर में 988 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों में 5,344 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि सितंबर में 4,982 करोड़ रुपए था। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंडों में 1,139 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि सितंबर में 2,013 करोड़ रुपए था।

