Air India Flights Delay : एयर इंडिया ने उड़ानों में देरी को लेकर यात्रियों के लिए जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने बुधवार को यात्रियों को कुछ उड़ानों के प्रस्थान में देरी होने की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि थर्ड-पार्टी कनेक्टिविटी नेटवर्क में आई तकनीकी समस्या के कारण कई हवाई अड्डों पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ है।

एयरलाइन ने बताया कि समस्या अब 'बहाल' हो गई है, लेकिन स्थिति के पूरी तरह सामान्य होने तक कुछ उड़ानों में देरी बनी रह सकती है।

एयरलाइन के बयान में कहा गया, “आज हमारी उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्री हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति अवश्य जांचें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें।

इस बीच, एयर इंडिया ने मंगलवार को बताया था कि वह सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली उड़ान के यात्रियों को लाने के लिए राहत उड़ान संचालित कर रही है, जिसे 2 नवंबर को संदिग्ध तकनीकी खराबी के चलते मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में आपातकालीन रूप से उतारना पड़ा था।

उड़ान संख्या एआई174 को सावधानीवश मोड़ दिया गया था। यह सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली आ रही थी।

एयरलाइन ने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारियों और मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास के साथ मिलकर यात्रियों और चालक दल की देखभाल की जा रही है, जिसमें उन्हें होटल में आवास उपलब्ध कराना भी शामिल है।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे अतिथियों को दिल्ली ले जाने की व्यवस्थाओं के बारे में सूचित कर दिया गया है। एयर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पहले जारी बयान में एयरलाइन ने बताया था कि विमान उलानबटार में सुरक्षित रूप से उतरा और अब उसकी आवश्यक तकनीकी जांच की जा रही है।

इस बीच, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में एयर इंडिया को यूरोप जाने वाले मार्गों पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के लिए उड़ान ड्यूटी समय में अस्थायी विस्तार की अनुमति दी है।

यह कदम पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद उठाया गया है, जिससे यूरोपीय मार्गों पर उड़ानों की दूरी और समय बढ़ गया है।

डीजीसीए के मुताबिक, दो पायलट वाले बोइंग 787 परिचालनों के लिए एफडीटीएल को 10 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे 30 मिनट और उड़ान ड्यूटी अवधि (एफडीपी) को 13 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे किया गया है।

एयर इंडिया ने कहा कि वह यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है और उड़ानों की स्थिति के बारे में लगातार अपडेट प्रदान कर रही है।

--आईएएनएस