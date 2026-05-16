गुजरात: 'केसर मैंगो फेस्टिवल-2026’ 16 मई से होगा शुरू, जीआई टैग वाले खजूर सीधे बेचेंगे किसान

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर बड़े पैमाने पर किसान-से-उपभोक्ता पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि ‘केसर मैंगो फेस्टिवल-2026’ का आयोजन वस्त्रापुर हाट में किया जाएगा। इस फेस्टिवल में किसान, उत्पादक समूह और शहरी खरीदार एक साथ जुड़ेंगे, जिसका उद्देश्य किसानों को बेहतर दाम दिलाना और उपभोक्ताओं को रसायन-मुक्त फलों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।

राज्य के कृषि विभाग के तहत गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की ओर से आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन 16 मई को मंत्री जीतू वाघाणी की ओर से वर्चुअल रूप से किया जाएगा। आमों की बिक्री 15 जून तक जारी रहेगी, जिसके बाद 16 से 25 जून तक जीआई-टैग वाली खजूर की बिक्री होगी।

कार्यक्रम स्थल पर लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से 85 स्टॉल आमों के लिए और 15 स्टॉल जीआई-टैग वाली खजूर के लिए हैं। ये स्टॉल आम और खजूर की खेती से जुड़े किसान-उत्पादक संगठनों, प्राकृतिक खेती समूहों और व्यक्तिगत किसानों को मुफ्त में आवंटित किए गए हैं, जिससे वे बिना किसी बिचौलिए के सीधे खुदरा बिक्री कर सकें।

इस उत्सव में गिर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ, वलसाड और नवसारी जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से लाए गए कार्बाइड-मुक्त आम उपलब्ध होंगे।

अधिकारियों ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे बाजार संबंधों को मजबूत करना है। यह मंच किसानों को अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहरी केंद्रों में बाजार तक व्यापक पहुंच के लिए भी डिजाइन किया गया है।

पिछले आयोजनों के आंकड़े उपभोक्ताओं की जबरदस्त भागीदारी को दर्शाते हैं। पिछले साल के उत्सव में केवल एक महीने के भीतर 3.30 लाख किलोग्राम से अधिक आमों की बिक्री दर्ज की गई थी, जिनका मूल्य लगभग चार करोड़ रुपए था।

इसके अलावा, सूरत में 'वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन' के दौरान आयोजित पांच-दिवसीय आम उत्सव में 5,685 किलोग्राम आमों की बिक्री हुई थी, जिनका मूल्य 7.84 लाख रुपए से अधिक था। 'केसर आम उत्सव' की शुरुआत सबसे पहले 2007 में गुजरात में हुई थी, और तब से यह हर साल गर्मियों के मौसम में आयोजित किया जाता रहा है।

--आईएएनएस