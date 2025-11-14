Adani Investment : अदाणी ग्रुप का बड़ा ऐलान, आंध्र प्रदेश में अगले 10 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा

विशाखापत्तनम: अदाणी ग्रुप ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह आंध्र प्रदेश के पोर्ट्स, सीमेंट, डेटा सेंटर्स, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगले एक दशक में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा।

यह अदाणी ग्रुप की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी, इन्फ्रा, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स में किए गए मौजूदा 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के अतिरिक्त है।

विशाखापत्तनम में 'आंध्र प्रदेश इन्वेस्टर समिट' में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक, करण अदाणी ने समूह के 15 बिलियन डॉलर के वाइजैग टेक पार्क विजन का अनावरण किया, जिसमें गूगल के साथ साझेदारी में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन ऊर्जा से संचालित हाइपरस्केल डेटा-सेंटर इकोसिस्टम में से एक का निर्माण शामिल है।

आंध्र प्रदेश में अदाणी ग्रुप के मौजूदा ऑपरेशंस से करीब एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

अपने संबोधन के दौरान करण अदाणी ने राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को एक संस्था और आंध्र प्रदेश का असली सीईओ बताया। साथ ही राज्य के एचआरडी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश की सरकारी कामकाज में स्टार्टअप के जैसी गवर्नेंस और एफिशिएंसी लाने के लिए सराहना भी की।

उन्होंने आगे कहा कि हम आंध्र प्रदेश को केवल एक निवेश गंतव्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह भारत के ट्रांसफॉरमेशन का लॉन्चपेड है। हमारा वाइजैग टेक पार्क, अन्य टेक पार्क के जैसा नहीं होगा, बल्कि यह भारत की डिजिटल संप्रभुता की आधाशिला है। हम गूगल के साथ साझेदारी में भारत का सबसे बड़ा हाइपरस्केल डेटा-सेंटर इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी से संचालित है।

दिन की शुरुआत में अदाणी ग्रुप ने कहा था कि उसे असम सरकार से 63,000 करोड़ रुपए के मूल्य के दो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लेटर्स ऑफ अवॉर्ड (एओए) मिला है।

अदाणी पावर असम में 3,200 मेगावाट की क्षमता वाले ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट के लिए 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।

वहीं, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) राज्य में दो पंप स्टोरेज प्लांट्स (पीएसपी) स्थापित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इनकी कुल क्षमता 2,700 मेगावाट होगी।

--आईएएनएस