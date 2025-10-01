अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के तीन सिद्धांतों पर काम कर रहा भारत : पीयूष गोयल

Oct 01, 2025

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के तीन सिद्धांतों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी क्षमताओं, सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को मजबूत बना रहा है।

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया में अपनी एक मजबूत स्थिति के साथ अपने लोगों और मानवता के व्यापक हितों की रक्षा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ मजबूत सप्लाई और वैल्यू चेन का निर्माण करना है, जो बाहरी झटकों का सामना कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि भारत हमेशा अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में रहे।

आत्म-विश्वास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक समान हितधारक के रूप में भागीदारी करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के आत्मविश्वास के साथ, एक मजबूत स्थिति से दुनिया के साथ जुड़ता है।

उन्होंने आत्मरक्षा का मतलब भारतीयों की सुरक्षा और मानव जाति के व्यापक हितों की रक्षा करने से समझाया, जो कि जी-20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुम्बकम - "एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य" के अनुरूप है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने जीएसटी सुधार को लेकर कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा उपभोग आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "हाल ही में हमने भारत में जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़े बदलाव देखे हैं, जिससे यह प्रणाली काफी सरल हो जाएगी, उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च और उपभोग आधारित विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।"

इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अलावा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

चंद्रबाबू नायडू ने पूर्वी तट पर पोर्ट बनाने की योजना को लेकर कहा, "हमारे 1000 किलोमीटर के पूर्वी तट पर, हम हर 50 किलोमीटर पर एक पोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं। राज्य के अंदर, हम और अधि एयरपोर्ट भी बना रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश में सबसे अच्छा लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हम हमेशा से पहले नंबर पर रहे हैं। अब हमने बिजनेस करने की स्पीड भी बढ़ा दी है।

