आरबीएल बैंक ने यूएई के एमिरेट्स एनबीडी द्वारा अधिग्रहण की रिपोर्ट्स को खारिज किया, कहा- नहीं चल रही कोई बातचीत

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीएल बैंक ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का दूसरा सबसे बड़ा बैंक अमीरात एनबीडी बैंक पीजेएससी भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने की योजना बना रहा है।

स्टॉक एक्सचेंजों को दिए स्पष्टीकरण में आरबीएल बैंक ने कहा कि रिपोर्ट्स "गलत" हैं और इस तरह के किसी भी लेनदेन पर चर्चा नहीं हो रही है।

बैंक ने कहा, "बैंक विकास की राह पर है और नियमित रूप से ऐसे अवसरों की तलाश करता रहता है जिनका उद्देश्य शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करना है। हालांकि, इस स्तर पर लिस्टिंग विनियमों के विनियम 30 के तहत ऐसी चर्चाओं के लिए प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।"

इससे पहले आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि एमिरेट्स एनबीडी, आरबीएल बैंक में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे वह सबसे बड़ा और नियंत्रक शेयरधारक बन जाएगा। हालांकि, आरबीएल बैंक ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट्स निराधार हैं।

रिपोर्ट्स के कारण आरबीएल बैंक का शेयर 3.3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 299.60 पर इंट्रा-डे में पहुंच गया, जो कि जनवरी 2024 के बाद सबसे उच्चतम स्तर था। हालांकि, शेयर 0.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 292.40 रुपए पर बंद हुआ।

भारत के विदेशी निवेश नियमों के तहत, विदेशी निवेशक निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रख सकते हैं। हालांकि, किसी एक विदेशी संस्थान की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विशेष अनुमति न दे।

हाल के वर्षों में, भारतीय बैंकों में विदेशी रुचि बढ़ी है। उदाहरण के लिए, जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी) ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य निजी ऋणदाताओं से यस बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की और बाद में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 24.22 प्रतिशत कर ली।

आरबीएल बैंक ने कहा कि वह अपनी विस्तार योजनाओं और शेयरधारक मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही उसने दोहराया कि हिस्सेदारी खरीद के संबंध में एमिरेट्स एनबीडी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है।

--आईएएनएस

एबीएस/