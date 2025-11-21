आखिरी कारोबारी दिन सस्ती हुई चांदी, सोने के बढ़े दाम

मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। कीमती धातुओं सोना और चांदी की कीमत में आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को अलग-अलग बदलाव देखा गया है। जहां चांदी के रेट्स कम हुए हैं वहीं, पीली धातु के दाम में बढ़त दर्ज की गई है। 1 किलोग्राम चांदी के रेट्स में करीब 3000 रुपए की गिरावट आई है। वहीं, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत में 500 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,146 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन गुरुवार को 1,22,561 रुपए प्रति 10 ग्राम बनी हुई थी। बीते 24 घंटों में सोने के दाम में 585 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है।

इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी 536 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,12,802 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो यह भी 439 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 92,360 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

एक किलोग्राम चांदी का भाव घटकर 1,51,129 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,54,113 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। चांदी की कीमत में 2984 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर सोना-चांदी की कीमतों किसी कारोबारी दिन में दो बार अपडेट किया जाता है। सोना-चांदी की कीमतें एक बार सुबह अपडेट होने के बाद शाम को अपडेट की जाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.32 प्रतिशत कम होकर 4,046.90 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 3.13 प्रतिशत कम होकर 48.72 डॉलर प्रति औंस हो गया है।

हालांकि, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.73 प्रतिशत बढ़कर 1,23,624 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.15 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,52,372 रुपए पर आ गया है।

