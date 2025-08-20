अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

आइकिया अगले पांच वर्षों में भारत में हर साल खोलेगा 5 से 6 नए शोरूम

Aug 20, 2025, 02:19 PM

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। आइकिया अगले पांच वर्षों में भारत में हर साल 5-6 नए टचपॉइंट्स खोलेगा। इसमें बड़े स्टोरो के साथ मॉल और सिटी सेंटर में छोटे आउटलेट भी शामिल होंगे। यह बयान इंग्का ग्रुप के सीईओ जेस्पर ब्रोडिन की ओर से दिया गया।

इंग्का ग्रुप की आइकिया में हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत है।

मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रोडिन ने कहा कि आइकिया भारत में तेजी से विस्तार करेगा और अपनी लंबी अवधि की रणनीति के तहत 2030 तक स्थानीय सोर्सिंग को वर्तमान में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना चाहता है।

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में देश में अपने स्टोरों और ग्राहक संपर्क केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की योजना बना रही है।

भारत में आइकिया स्टोर खोलने की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए ब्रोडिन ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में बड़े विस्तार की योजना है, और नोएडा एवं गुड़गांव में बड़े स्टोर खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत में भी दो और बड़े स्टोर खोलने की तैयारी है। हालांकि, उन्होंने किसी सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया गया है।

आइकिया वर्तमान में हैदराबाद, नवी मुंबई और बेंगलुरु में तीन बड़े स्टोर संचालित करता है। कंपनी ने अब तक भारत में 10,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसने ऑनलाइन रिटेल में भी कदम रखा है और ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में 24 घंटे डिलीवरी सेवाएं प्रदान कर रही है।

सोर्सिंग स्तर पर, आइकिया भारत में 45 आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें से ज्यादातर वस्त्र और खिलौनों से जुड़े हुए हैं।

आइकिया एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो रेडी-टू-असेंबल फर्नीचर, होम गुड्स और अन्य प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। कंपनी के उत्पाद अर्फोडेबिलिटी, अच्छी डिजाइन आदि के लिए जाने जाते हैं। कंपनी के पास दुनिया के अलग-अलग देशों में 400 से अधिक स्टोर्स हैं।

