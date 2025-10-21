आईफोन 17 की मजबूत बिक्री का असर, एप्पल का मार्केटकैप 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचा

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। आईफोन 17 सीरीज की मजबूत बिक्री के कारण, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है और यह एनवीडिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।

एप्पल का शेयर आखिरी कारोबारी सत्र में 3.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 262.24 डॉलर पर बंद हुआ, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 3.9 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। फिलहाल ग्राफिक्स चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया 4.44 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों से पता चला है कि आईफोन 17 सीरीज ने वैश्विक स्तर पर, खासकर चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में, शुरुआती बिक्री में अपने पहले के मॉडल से बेहतर प्रदर्शन किया है।

एप्पल 30 अक्टूबर को अपनी तिमाही आय की रिपोर्ट करेगा और शेयर का अच्छा प्रदर्शन निवशकों के उत्साह को दिखाता है।

विक्रेताओं और उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देते हुए, आईफोन 17 मॉडल भारत में पिछले साल की आईफोन 16 सीरीज की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।

टेक दिग्गज ने भारत में त्योहारों पर अपनी सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। विश्लेषकों ने आईफोन 17 सीरीज की सफलता के चलते 2025 में बिक्री में 28 प्रतिशत की सालाना वृद्धि का अनुमान लगाया है।

पिछले वित्त वर्ष में एप्पल की वार्षिक बिक्री लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। विश्लेषकों ने बताया कि लॉन्च के पहले हफ्ते में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आईफोन 16 सीरीज की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक रही।

इस त्योहारी तिमाही में एप्पल 45 लाख शिपमेंट पार करने की राह पर है और नए आईफोन एयर के आने से नई लोकप्रियता मिलने की उम्मीद है।

आईफोन 17 (256जीबी) की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है, जबकि आईफोन एयर (256जीबी) की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपए, आईफोन 17 प्रो (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 134,900 रुपए और आईफोन 17 प्रो मैक्स (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 149,900 रुपए है।

भारत एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र भी बनता जा रहा है, जहां अब हर पांच में से एक आईफोन का उत्पादन देश में हो रहा है।

