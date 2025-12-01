आईआरएफ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझेदारी का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। जेनेवा स्थित इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। सोमवार को की गई घोषणा के अनुसार, इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में रोड सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन के नेशनल फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना है।

यह ग्लोबल रोड सेफ्टी बॉडी दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित रोड के लिए काम करती है। आईआरएफ ने अपने आईआरएफ इंडिया चैप्टर के साथ मिलकर अक्टूबर में मंत्रालय के एक पत्र के जवाब में रोड सेफ्टी ऑडिटिंग में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की मांग की।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2023 में रोड एक्सिडेंट्स में मृत व्यक्तियों का आंकड़ा 1.73 लाख से अधिक और घायलों का आंकड़ा 4.47 लाख रहा। इसमें से करीब 46 प्रतिशत विक्टिम दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे।

आईआरएफ के अध्यक्ष (एमेरिटस) और आईआरएफ-आईसी के फाउंडर प्रेसिडेंट केके कपिला ने रोड सेफ्टी ऑडिटर्स के हाईली-स्किल्ड कैडर को तैयार करने की राष्ट्रीय जरूरत पर बल दिया।

मंत्रालय को भेजे एक पत्र में उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हर साल हजारों लोगों की जानें जाती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है।

आईआरएफ का इंटरनेशनल रजिस्ट्री प्रोग्राम विश्व भर में सक्षम रोड सेफ्टी ऑडिटर्स को डेवलप करने, मान्यता देने और प्रमाणित करने के लिए स्थापित एक पहल है, जो कि इस प्रस्ताव की आधारशिला है।

रोड सेफ्टी ऑडिटिंग के लिए एक यूनिफाइड ग्लोबल स्टैंडर्ड को तैयार करते हुए यह प्रोग्राम पहले ही यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, तुर्किये और भारत सहित कई देशों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है।

इस प्रोग्राम को भारत में इस वर्ष अक्टूबर में लॉन्च किया गया, जिसे नई दिल्ली में एनएचएआई और मुंबई में एमएसआरडीसी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है।

40 से अधिक इंजीनियरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के आधार पर इंटेंसिव थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल असेस्मेंट किया और उन्हें सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पेटेंस दिया गया।

आईआरएफ-आईसी ने जोर देते हुए कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ औपचारिक सहयोग से देश भर में रोड सेफ्टी ऑडिट की क्वालिटी और निरंतरता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/