अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

8.2 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत गति को दर्शाती है: वित्त मंत्री

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 28, 2025, 05:03 PM

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि जीडीपी के आंकड़े भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति और अर्थव्यवस्था की गति को दिखाते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'पर वित्त मंत्री की ओर से की गई पोस्ट में कहा गया, "वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में 8.2 प्रतिशत की रियल जीडीपी वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।"

इससे वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर अवधि) में विकास दर 8 प्रतिशत की हो गई है।

वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा कि यह वृद्धि निरंतर राजकोषीय समेकन, लक्षित सार्वजनिक निवेश और विभिन्न सुधारों से प्रेरित है, जिनसे उत्पादकता में वृद्धि हुई है और व्यापार करने में आसानी हुई है।

अभी भी कई हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निरंतर आर्थिक गति और व्यापक उपभोग वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

वित्त मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस विकास गति को बनाए रखने और लंबे अवधि की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर हासिल की है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की विकास दर 5.6 प्रतिशत से काफी अधिक है।

मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर अवधि में देश की नॉमिनल जीडीपी में 8.7 प्रतिशत की दर से इजाफा हुआ है।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रियल जीडीपी वृद्धि दर के आठ प्रतिशत से ऊपर निकलने की वजह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन था।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रही है। इसमें शामिल मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत और कंस्ट्रक्शन की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही है।

तृतीयक क्षेत्र में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

--आईएएनएस

एबीएस/

