अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

75 हजार नौकरियां, पासपोर्ट-वीजा सर्विस, बिना वेतन ड्यूटी... अमेरिका में शटडाउन का क्या होगा असर?

Oct 02, 2025, 04:59 AM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस) । अमेरिका में शटडाउन का सरकारी कामकाज के साथ नौकरी समेत अन्य कई चीजों पर भी असर पड़ने वाला है। बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से उनके दूसरे कार्यकाल में भी अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया। आइए जानते हैं कि इस शटडाउन का किन-किन चीजों पर असर पड़ेगा।

बता दें, 30 सितंबर को एक अस्थायी वित्तपोषण उपाय की समाप्ति के कारण शुरू हुआ यह बंद, सभी सरकारी एजेंसियों की सेवाओं को बाधित करेगा। बंद के बावजूद, लगभग 7.4 करोड़ अमेरिकियों को सामाजिक सुरक्षा और पूरक सुरक्षा आय भुगतान निर्बाध रूप से जारी रहेंगे।

मेडिकेयर और मेडिकेड भुगतान जारी रहेंगे, लेकिन कई रिपोर्टों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन ने घोषणा की है कि 12 प्रतिशत कर्मचारियों को छुट्टी पर रखा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप विपणन अभियानों में रुकावट आएगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम, जो अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, और महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम, जिसे डब्ल्यूआईसी के नाम से जाना जाता है, बंद के दौरान भी अपना संचालन जारी रखेंगे।

इसके अलावा पासपोर्ट और वीजा सर्विस पर भी इसका असर होगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघीय कर्मचारियों के नौकरी को लेकर धमकी दी थी और कहा था कि 'जब आप इसे बंद करते हैं, तो आपको छंटनी करनी पड़ती है, हम बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल देंगे।'

वहीं शटडाउन के बाद आंतरिक राजस्व सेवा ने घोषणा की है कि वह पांच दिनों तक पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति बनाए रखेगी। हालांकि, विभाग ने यह नहीं बताया कि अगर यह बंद पांच दिनों से ज्यादा समय तक जारी रहा तो 75,000 कर्मचारियों का क्या होगा।

इसके साथ ही 13,000 से ज्यादा हवाई यातायात नियंत्रक और परिवहन सुरक्षा प्रशासन के ज्यादातर कर्मचारी शटडाउन समाप्त होने तक बिना किसी मुआवजे के ड्यूटी पर बने रहेंगे। पेंटागन ने पुष्टि की है कि 20 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी और नेशनल गार्ड बल बिना वेतन के सेवा करते रहेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अवैध आव्रजन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने के बाद, आव्रजन न्यायालय प्रणाली की देखरेख करने वाले अमेरिकी न्याय विभाग के कर्मचारी काम करते रहेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वे कर्मचारी जो राज्य और स्थानीय अधिकारियों से अप्रवासियों की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हैं, वह भी काम करते रहेंगे।

नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार और जीडीपी रिपोर्ट सहित प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन स्थगित रहेगा।

एजेंसी के एक बयान के अनुसार, लगभग 4,000 संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा।

अगस्त में अमेरिकी नौकरियों में मामूली वृद्धि के आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा अतिरिक्त ढील की उम्मीदों को बल दिया। निवेशकों का अनुमान है कि इस महीने 25 आधार अंकों की कमी होने की संभावना 97 प्रतिशत है, और दिसंबर में 76 प्रतिशत संभावना है।

--आईएएनएस

कनक/जीकेटी

