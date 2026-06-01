7,000 रुपए से कम में बेस्ट टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स: रियलमी बड्स एयर8 प्रो को खरीदने के 5 कारण

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। भारत का टीडब्ल्यूएस (ट्रू वायरलेस स्टीरियो) ईयरबड्स बाजार तेजी से विकसित हुआ है। अब यूजर्स सिर्फ अच्छे साउंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रीमियम फीचर्स जैसे इमर्सिव ऑडियो, बेहतर नॉइज कैंसिलेशन, साफ कॉलिंग, आसान कनेक्टिविटी और लंबी बैटरी लाइफ की भी उम्मीद करते हैं।

7,000 रुपए से कम कीमत वाले बेहद प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में इन सभी फीचर्स का संतुलन बनाए रखना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

6,699 रुपए की कीमत पर उपलब्ध रियलमी बड्स एयर8 प्रो को फ्लैगशिप स्तर का वायरलेस ऑडियो अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई-रेज ऑडियो, दमदार एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, स्मार्ट कॉलिंग फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ का संयोजन मिलता है। कंपनी इसे अगली पीढ़ी का हाई-रेज ऑडियो बीस्ट बता रही है, जिसे म्यूजिक लवर्स, गेमर्स, प्रोफेशनल्स और लगातार यात्रा करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

1. शानदार कॉल क्वालिटी के लिए डेडिकेटेड वीपीयू और 6-माइक सिस्टम

रियलमी बड्स एयर8 प्रो की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका डेडिकेटेड वीपीयू (वॉयस प्रोसेसिंग यूनिट) और 6-माइक सिस्टम है, जिससे बेहतरीन नेक्स्ट-लेवल कॉल क्लैरिटी मिलती है।

7,000 रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में यह पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें डेडिकेटेड वीपीयू दिया गया है। बोन कंडक्शन तकनीक की मदद से यह कॉल के दौरान यूजर की आवाज को ज्यादा सटीक तरीके से कैप्चर करता है।

ईयरबड्स आसपास के शोर को 90 डेसिबल तक कम करने में सक्षम हैं, जिससे भीड़भाड़ वाली सड़कों, कैफे, ट्रैफिक और अन्य शोरगुल वाले माहौल में भी कॉलिंग अनुभव बेहतर बना रहता है।

प्रत्येक ईयरबड में तीन माइक्रोफोन दिए गए हैं, यानी कुल छह माइक्रोफोन, जो बेहतर वॉयस पिकअप और बैकग्राउंड नॉइज को कम करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, इसमें एआई-आधारित कॉलिंग नॉइज रिडक्शन और एडैप्टिव ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन फीचर भी मिलता है, जिससे बातचीत और अधिक स्पष्ट तथा प्राकृतिक महसूस होती है।

2. हाई-रेज ऑडियो और ड्यूल ड्राइवर सिस्टम

टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स खरीदते समय साउंड क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होती है।

रियलमी बड्स एयर8 प्रो में 11 मिमी और 6 मिमी के ड्यूल ड्राइवर सेटअप का उपयोग किया गया है, जिसमें 11 मिमी डायनेमिक बेस ड्राइवर और 6 मिमी माइक्रो-प्लानर ट्वीटर शामिल है, जो गहरा बेस, साफ वोकल्स और बेहतर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन प्रदान करता है।

ईयरबड्स एलएचडीसी 5.0 हाई-रेज वायरलेस ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, जिससे वायरलेस ऑडियो की गुणवत्ता और डिटेल बेहतर हो जाती है।

इसके अलावा, 20 हर्ट्ज से 40 किलोहर्ट्ज तक की विस्तृत फ्रीक्वेंसी रेंज लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को अधिक गहराई के साथ प्रस्तुत करती है।

कंपनी के अनुसार, यह ईयरबड्स म्यूजिक, ओटीटी कंटेंट और अन्य मनोरंजन अनुभवों को और अधिक इमर्सिव बनाते हैं।

3. 55 डेसिबल तक एडैप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन

रियलमी बड्स एयर8 प्रो में 55 डेसिबल तक का एडैप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (एएनसी) सपोर्ट दिया गया है।

यह सिस्टम आसपास के वातावरण के अनुसार स्वतः नॉइज कैंसिलेशन स्तर को एडजस्ट करता है, जिससे अलग-अलग परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन मिलता है।

डिवाइस में ट्रांसपेरेंसी मोड भी उपलब्ध है, जो ईयरबड्स निकाले बिना बाहरी आवाजें सुनने की सुविधा देता है।

यह फीचर यात्रा, ऑफिस, कैफे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकता है।

4. लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग

रियलमी बड्स एयर8 प्रो चार्जिंग केस के साथ कुल 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रदान करता है।

इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके तहत सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग से लगभग 11 घंटे तक ऑडियो प्लेबैक मिल सकता है।

ईयरबड्स का डिजाइन हल्का और एर्गोनोमिक है, जिससे लंबे समय तक पहनने में आराम बना रहता है।

इसके साथ ही इसमें आईपी55 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस भी दिया गया है।

स्मार्ट टच कंट्रोल की मदद से यूजर्स म्यूजिक कंट्रोल, कॉल रिसीव या रिजेक्ट, वॉल्यूम एडजस्ट और एएनसी मोड बदल सकते हैं।

5. गेमिंग और कनेक्टिविटी के लिए उन्नत फीचर्स

गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए इसमें 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेम मोड दिया गया है, जिससे ऑडियो और वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन बेहतर रहता है।

यह ईयरबड्स ब्लूटूथ 6.1 तकनीक पर आधारित हैं, जो स्थिर और अधिक प्रभावी वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

इसके अलावा, इसमें वेयर डिटेक्शन फीचर मौजूद है, जो ईयरबड्स निकालने पर ऑडियो को स्वतः रोक देता है और दोबारा पहनने पर चालू कर देता है।

संगत डिवाइसों के लिए इसमें आसान पेयरिंग पॉप-अप सपोर्ट भी दिया गया है।

रियलमी बड्स एयर8 प्रो में हाई-रेज ऑडियो, एडैप्टिव नॉइज कैंसिलेशन, स्मार्ट कॉलिंग फीचर्स, लो-लेटेंसी गेमिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

यह ईयरबड्स मास्टर व्हाइट और मास्टर ब्लैक रंग विकल्पों में उपलब्ध होंगे।

इनकी बिक्री 3 जून 2026 से 6,699 रुपए की कीमत पर शुरू होगी। इन्हें रियलमी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

इस तरह, 7,000 रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में बेहतर ऑडियो अनुभव और प्रीमियम फीचर्स की तलाश कर रहे यूजर्स के लिए रियलमी बड्स एयर8 प्रो एक आकर्षक और बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

--आईएएनएस

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