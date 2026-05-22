अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

58,500 से ज्यादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने सरेंडर किए एलपीजी कनेक्शन, पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद: केंद्र

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। सरकार ने गुरुवार को बताया कि 20 मई तक 58,500 से अधिक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। साथ ही देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

सरकार ने नागरिकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचने की सलाह दी और कहा कि ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार ने नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा, "अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।"

20 मई को उद्योग स्तर पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बढ़कर लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच गई।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, "डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गई है, ताकि एलपीजी की कालाबाजारी रोकी जा सके। डीएसी उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। पिछले तीन दिनों में लगभग 1.32 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के मुकाबले करीब 1.34 करोड़ सिलेंडर की डिलीवरी की गई।"

बुधवार को लगभग 45.36 लाख सिलेंडर बुकिंग के मुकाबले करीब 47.51 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की गई।

मंत्रालय ने आगे बताया कि पिछले तीन दिनों में करीब 1.87 लाख पांच किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।

इसके अलावा मार्च से अब तक करीब 7.64 लाख पीएनजी कनेक्शनों में गैस आपूर्ति शुरू की जा चुकी है और अतिरिक्त 2.81 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। इस तरह कुल संख्या 10.45 लाख तक पहुंच गई है।

इसके साथ ही करीब 7.99 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में मौजूदा समुद्री स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में भारतीय जहाजों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

इस बीच, जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े पक्षों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन बिना रुकावट जारी रह सके।

मंत्रालय ने बताया, "क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी जहाज या भारतीय चालक दल वाले विदेशी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।"

मंत्रालय ने कहा कि महानिदेशक शिपिंग (डीजी शिपिंग) के माध्यम से अब तक 3,316 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा चुकी है। इनमें पिछले 72 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से लौटे 99 नाविक भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी

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