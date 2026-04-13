24 घंटे में 52.3 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए: केंद्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में घरेलू एलपीजी का वितरण सामान्य बना हुआ है, शनिवार को 52.3 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए और किसी भी वितरण केंद्र पर एलपीजी की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक अपडेट के अनुसार ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वितरक स्तर पर हेराफेरी को रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) के आधार पर डिलीवरी में लगभग 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4.24 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसीफाइड किया जा चुका है और लगभग 4.66 लाख अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। उपभोक्ताओं को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय ने दोहराया कि सभी नागरिकों से वर्तमान स्थिति में ऊर्जा संरक्षण करने का आग्रह किया जाता है।

30,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

नागरिकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।

मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए।

फरवरी महीने में प्रतिदिन औसतन 77,000 एलपीजी सिलेंडरों की तुलना में देश भर में 1 लाख से अधिक 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर बेचे गए, जिससे 23 मार्च से अब तक बेचे गए इन छोटे एलपीजी सिलेंडरों की कुल संख्या 13 लाख से अधिक हो गई है।

आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति व्यावसायिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/