2040 तक एआई ग्लोबल ट्रेड को 40 फीसदी तक बढ़ा देगा: डब्ल्यूटीओ

जिनेवा, 17 सितंबर (आईएएनएस)। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने बुधवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभाव से 2040 तक वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय बदलाव आएगा, जिससे व्यापार में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

डब्ल्यूटीओ ने अपने प्रमुख प्रकाशन, विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के संस्करण में कहा कि एआई के विकास और उपयोग से वैश्विक जीडीपी में 12 से 13 प्रतिशत की वृद्धि होने का भी अनुमान है। एआई 2040 तक व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड में 34 से 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है।

रिपोर्ट में अर्थव्यवस्थाओं को कच्चे माल, सेमीकंडक्टर्स और इंटरमीडिएट इनपुट सहित एआई-इनेबल गुड्स तक पहुंच प्रदान करके समावेशी एआई-समर्थित विकास को सक्षम करने में व्यापार की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। अनुमान है कि 2023 में इन वस्तुओं का वैश्विक व्यापार कुल 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा।

हालांकि, रिपोर्ट में डिजिटल डिवाइड (विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे और कौशल में भारी अंतर) के बढ़ने को लेकर भी चेतावनी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टारगेट इंवेस्टमेंट, समावेशी नीतिगत ढांचों और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के बिना, एआई मौजूदा डिवाइड को और बढ़ा सकता है जिससे एआई की पोटेंशियल (क्षमता) कमजोर पड़ सकती है।

डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा, "एआई में व्यापार लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने की अपार क्षमता है। हालांकि, एआई तकनीकों तक पहुंच और डिजिटल व्यापार में भागीदारी की क्षमता अभी भी बहुत असमान है।"

ओकोंजो-इवेला ने एआई को सभी अर्थव्यवस्थाओं में अवसर पैदा करने में सक्षम बनाने के लिए "व्यापार, निवेश और पूरक नीतियों के सही मिश्रण" का आह्वान किया।

रिपोर्ट में एआई के विकास और परिनियोजन में व्यापक भागीदारी का समर्थन करने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से एआई और व्यापार पर मजबूत सहयोग का आग्रह किया गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि निवेश, घरेलू सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा समर्थित सही ढांचे के साथ, एआई अवसरों का विस्तार कर सकता है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत कर सकता है।

--आईएएनएस

केआर/