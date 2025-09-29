2025 में आईपीओ के जरिए कंपनियां जुटाएंगी एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि, बनेगा रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) मार्केट के लिए 2025 काफी अच्छा रहा है। इस साल की शुरुआत से कंपनियां अब तक करीब 85,000 करोड़ रुपए जुटा चुकी हैं और यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। यह तीसरा मौका होगा, जब प्राइमरी मार्केट में कंपनियां इस आंकड़े को पार करेंगी।

इस साल सितंबर तक 74 आईपीओ के जरिए कंपनियों ने करीब 85,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगले महीने की शुरुआत में आने वाले टाटा कैपिटल और वीवर्क के आईपीओ से यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए के पार निकल जाएगा।

टाटा कैपिटल का आईपीओ 16,000 करोड़ रुपए का होगा और यह 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच निवेशकों के लिए खुलेगा। वीवर्क इंडिया के आईपीओ का आकार 3,000 करोड़ रुपए का होगा और यह 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच खुलेगा।

इससे पहले 2024 और 2021 में कंपनियों ने आईपीओ मार्केट से एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे।

2024 में कंपनियों ने 91 आईपीओ के जरिए 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जबकि 2021 में 63 आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 1.19 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।

एलजी इंडिया भी अक्टूबर के पहले पखवाड़े में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है और अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इससे कंपनियों द्वारा जुटाई गई राशि 2025 में 1.3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने का अनुमान है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल के आखिर तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ग्रो, पाइन लैब्स, केनरा एचएसबीसी लाइफ, क्रेडिला फाइनेंशियल और फिजिक्सवाला जैसी कंपनियां भी शेयर बाजार में कदम रख सकती हैं, इससे यह आंकड़ा 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।

मेनबोर्ड के साथ एसएमई आईपीओ मार्केट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अकेले सितंबर में, 53 एसएमई आईपीओ ने 2,309 करोड़ रुपए जुटाए, जो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के लिहाज से किसी एक महीने में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 2025 में अब तक 207 एसएमई लिस्टिंग के साथ, एसएमई प्लेटफॉर्म पहले ही 9,129 करोड़ रुपए जुटा चुका है, जो पिछले सभी वार्षिक रिकॉर्डों को पार कर गया है, जबकि अभी पूरी तिमाही बाकी है।

